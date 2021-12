Színházbarát olvasóink most arról voksolhatnak, melyik produkció nyerte el a tetszésüket a Miskolci Nemzeti Színház decemberi műsorából. Minden olyan előadásra lehet szavazni, amely a teátrum műsorán ebben a hónapban szerepel.



A szavazás a Borsod Online-on történik, itt írhatják meg röviden a véleményüket is a látott előadásról. A megjegyzések közül portálunk és az Észak-Magyarország napilap is tallóz majd.

Decemberben ezek az előadások szerepelnek a Miskolci Nemzeti színház műsorán:



Bál a Savoyban, Bolha a fülbe, Déjà vu, Hermelin, Hegedűs a háztetőn, Producerek, Kasimir és Karoline, Hazatérés, Nem én voltam…/Tiltott ösvények, Tartuffe, Hamupipőke, Vojáger, Gólyakalifa

December hónap előadása IDE KATTINTVA - Szavazzon!