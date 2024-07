A Miskolczi Pincék Dalárdája énekelt

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A péntek koraesti avatóünnepségen dr. Bereczki Zoltán mellett részt vett Kapusi Krisztián várostörténész, Jacsó Pál hegygazda és költő, valamint a Miskolczi Pincék Dalárdája. Az Avasi Borút Egyesület elnöke, Báthory Csongor a boon.hu-nak elmondta, hogy már a 16. században, a késő reneszánsz időszakában is létezett kilátó az Avason az avasi harangtorony közelében, Miskolc nyugalmának őrzése volt a célja, onnan figyelték, hogy nem gyullad-e ki valahol egy ház a város területén. Az egyesület egyik vállalása az avasi pincesor felvirágoztatása. Az elmúlt másfél évtizedben három kilátópontot is létesítettek, ez a mostani a negyedik.

