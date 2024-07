Zöld szigetet alakítanak ki a borsodi városban, az önkormányzat tulajdonában álló belterületi telkeken (Ózdi Városi Horgásztó, Ifjúsági Park, Ózdi Városi Stadion). A június 28-i Közbeszerzési Értesítő szerint szabadidős és versenysportolókat űzőket, családokat is befogadó multifunkcionális sport- és pihenőparkot, rekreációs teret hoznak létre nettó 214,8 millió forintból. Kialakítanak egy BMX- és gördeszkapályát, mászófalat, teqballpályát, valamint egyéb logikai és ügyességfejlesztő eszközöket helyeznek ki. A beruházás része egy 400 méteres rekortán futópálya is. Fásítanak, cserjéket ültetnek, továbbá utcabútorokat, ivókutat és kerékpár szervizpontot telepítenek. A stadionba vezető utat és járdaszakaszt felújítják, rendbe teszik a parkolókat és sorompót helyeznek ki. Többek között felújítják a nyilvános vécéket, a beton kerítést részlegesen korszerűsítik, valamint kialakítanak egy vízbe nyúló tereplépcsőt is. A stég környékén egy pihenésre is alkalmas teret alakítanak ki.