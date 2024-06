A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látókörébe került egy borsodi esküvőiruha-szalon, ahol az életük nagy napjára készülő arák a kiszemelt ruha kölcsönzésekor a kifizetett pénzükről legfeljebb egy papírtömbből kitépett cetlit kaptak bizonylatként.

Papíron nem működött

A szalont működtető egyéni vállalkozó papíron szüneteltette tevékenységét, pénztárgépet nem használt, kölcsönözhető ruhákat nem szerzett be, közösségi oldalakon mégis népszerűsítette üzletét.

A NAV próbavásárlásánál beigazolódott, hogy a vállalkozó tényleg nem hagyott fel a kölcsönzéssel, ezen felül a fizetés után bizonylatot sem adott, ezért 150 ezer forint mulasztási bírságot kellett fizetnie. Önellenőrzés keretében még bevallott 412 975 forint személyi jövedelemadót és 37 070 forint szociális hozzájárulási adót is, amit az önellenőrzési pótlékkal együtt be is fizetett.