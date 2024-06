Együttműködési megállapodást írt alá a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE), valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum (SzSzC) Sárospatakon a felsőoktatási intézmény oktatási központjában. Az eseményen dr. Kéri Szabolcs, az egyetem rektora kiemelte: az alkalmazott tudományok egyeteme, valamint a szakképzési centrum kapcsolata azon alapul, hogy mindkét oktatási szint gyakorlatorientált képzést folytat. Olyan tudást próbálnak átadni a hallgatóknak, amely birtokában a munkaerőpiacon gond nélkül el tudnak helyezkedni – tette hozzá. A rektor kiemelte: az egyetemi diplomával mégis elmélyültebb, magasabb szintű tudást kaphatnak a diákok, amivel jobb eséllyel és jobb helyen tudnak munkát vállalni, ráadásul a versenyképességük is növekszik. Dr. Kéri Szabolcs számos olyan területet is megnevezett, ahol a két intézmény együtt tud működni, véleménye szerint ezek például a gazdaságtudományok, az agrártudományok, valamint a pedagógusképzés. Az átfedések miatt támaszkodhatnak egymás tananyagára és tudnak segíteni a szakképzési centrum tananyagfejlesztésében is – közölte a boon.hu-val a rektor.

A tehetséges és a hátrányos helyzetű diákokat is segíti az együttműködés

Lehetőség a továbblépéshez

A SzSzC honlapja szerint a központhoz öt város - Szerencs, Encs, Tiszaújváros, Tokaj és Sátoraljaújhely – hat szakképző intézménye tartozik. Bukta Márta főigazgató kifejtette: a keretmegállapodás alapján elsősorban a pályaorientációra, a kreditbeszámításra, a több szintű együtt munkálkodásra, az egyetem és a centrum oktatóinak tapasztalatcseréjére, valamint tananyag kidolgozásra építenek majd. Hozzátette: a SzSzC iskoláiban ugyanúgy tanulnak kiemelten tehetséges fiatalok, mint hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákok. A nehezebb sorsú tanulóknak is számos lehetőséget igyekeznek kínálni a felzárkózáshoz és az eredményes szakmaszerzéshez, az egyetemmel létesített kapcsolattal pedig a kiváló teljesítményt nyújtó fiatalokat igyekeznek segíteni a továbblépéshez – hangsúlyozta a főigazgató. Mint portálunk megtudta, a szakképzési centrumnak már élő megállapodása van a Miskolci Egyetemmel és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel is.