Együttműködési megállapodást kötött a sárospataki központú Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) és a Gymnázium Királyhelmec. A közös munka részleteit tartalmazó dokumentumot prof. dr. Kéri Szabolcs, a felsőoktatási intézmény rektora, valamint dr. Dobos Gábor, a felvidéki középiskola igazgatója írták alá. A rektor beszédében kifejtette: a kapcsolatfelvétel során volt alkalmuk megbizonyosodni arról, hogy milyen magas színvonalú munka is zajlik a királyhelmeci gimnáziumban, ahol az oktatás mellett komoly kutatási tevékenység is zajlik.

A remek alapokkal rendelkező diákok egyik lehetséges továbbtanulási állomása a Tokaj-Hegyalja Egyetem – fűzte hozzá. Beszélt arról is, hogy évtizedes tapasztalatok szerint azok a fiatalok, akik távolabbi nagyvárosokban végzik felsőfokú tanulmányaikat, csupán kis arányban térnek vissza Zemplénbe. Akik viszont helyben tanulnak tovább, nagyobb eséllyel helyezkednek el szülőföldjükön. Kéri Szabolcs mindezeken túl megemlítette azt is, hogy a tudomány, a kultúra és a szellem képes a határokon átívelő kapcsolatokat létesíteni, fenntartani és elmélyíteni.

Innovatív gimnáziumi képzés

Dr. Dobos Gábor azt hangsúlyozta, hogy Királyhelmec ugyan Szlovákiában van, de alig negyven kilométerre Sárospataktól. Az intézménybe közel 400 diák jár, akiket félszáz pedagógus oktat innovatív módon – közölte. Olyan területeket céloztak meg, amelyek 10-20-30 évre előremutatók – mondta. Megemlítette azt is: tudnak olyan diákokról, akik azért nem tanulnak tovább Királyhelmec környékéről, mert anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé.

Fotó: Bódisz Attila

A közeli, sárospataki felsőoktatási intézmény az általa nyújtott lehetőségekkel segíthet ezen a nehézségen – jelentette ki. Az igazgató hozzátette: alapképzéseikre jól ráépül a THE képzési kínálata. Példaként említette az informatikai és gazdasági területeket. Informatikából a királyhelmeci diákok világversenyeken is részt vesznek, ahol általában jól is szerepelnek – hangzott el. Dr. Dobos Gábor véleménye szerint a két intézmény támaszkodhat egymás oktatási infrastruktúrájára, valamint humán erőforrásaira is. Az igazgató nagy lehetőségeket lát közös pályázatok benyújtásában is.