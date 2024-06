Pénteken, az idén 50 éves, a Miskolcon alakult Edda Művek érkezik a Plázsra jubileumi koncertjével, előttük Dj Dominique felel a fergeteges hangulatért. Az Edda Művek után sem áll meg az élet, hiszen vár mindenkit a Wannabe beach a 90-es és 2000-es évek legnagyobb pop slágereivel.

A focirajongóknak sem kell kihagyni a magyar csapat nyitómeccsét: két fürdőzés között a Balaton partján, egy óriási LED falon követhetik a Magyarország-Svájc összecsapást a foci EB-n.

Szombat este a felfokozott hangulatra Krúbi koncertje pakol rá még néhány lapáttal. Januárban elképesztő show-jával megtöltötte a Budapest Arénát is, most pedig itt az ideje, hogy a Plázs népe is élőben bulizhasson Krúbi király harmadik nagylemezének dalaira. A koncert után ezúttal a The Vibe party érkezik a Plázsra, ahol három helyszínen együtt vibe-olhatunk a legjobb szettekre hajnalig. A Beach-en Elektra, Jauri, Koósz Milán és Pixa játszik, a Music Terrace-on Bréda Bia, Crotter, Spanics és Varming felelnek az ütemekért, míg az Aréna az El Paso Partysorozat első siófoki állomásának ad otthont. A sztárvendég Daimond Rocks techno producer lesz, míg hazai fronton Purebeat, Steve Judge, Chriss Jay, Patrick, Rick Wayne és Slain erősítik az estét, hogy biztosan kitartson a buli napfelkeltéig.