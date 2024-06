A beszélgetésben a rockzenész mesélt a gyerekkoráról, édesanyjáról, az Edda indulásáról, a hitéről, politikáról és szülővárosáról is. Elmondta, hogy végtelen szeretettel gondol ma is Miskolcra, a város keménynek nevelte, és közrejátszott abban, hogy ma az, aki. Felidézte, hogy mindenért meg kellett harcolnia, sokszor fizikailag is.

Az énekes mindig szeretettel beszél a városról, ahonnan indult, egy tavalyi – szintén a Mandíner számára adott – interjúban is így válaszolt arra a kérdésre, hogy mit jelent számára Miskolc: „A sorsom, az életem és mindenem”.