A rendelet egyik legfontosabb része a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre vonatkozó szabályok rögzítése, ugyanis a nikotinpárnáknak eddig nem volt megfelelő szabályozása.

A snüsszt érinti a legtöbb változás

Előírták, hogy egy csomagban legfeljebb 20 nikotintasak lehet, legmagasabb nikotintartalma pedig egységenként 17 milligramm. Eddig a dobozokban bármennyi nikotinpárnát lehetett értékesíteni, a nikotintartalmuk pedig a most meghatározott maximumnak a többszöröse is lehetett. Terjedtek olyan rémtörténetek, hogy többen emiatt nikotintúladagolást szenvedtek.

A nikotinpárna, vagy snüssz, egy porózus, dohánykeverékkel teli tasak, amelyet a használók a felső ajkuk alá tesznek, ahol a nyál felszabadítja a nikotint, amely a fogíny vékony bőrén keresztül felszívódik a véráramba.

A snüssz a legfiatalabbakat is érinti

A nikotinpárna problémája a 18 év alatti korosztályt is érinti – bár nem vásárolhatnak legálisan dohánytermékeket –, az iskolákban rendszeresek az ezzel kapcsolatos prevenciós előadások. Több miskolci iskolában dolgozó is megerősítette, hogy a 18 éven felüli diákok már hozzájutnak ezekhez a dohánytermékekhez, és kisebbeknek is továbbadják. A nikotintasakokat gyermekbiztos zárral kell majd ellátni, emellett tisztázták a tájékoztatás és a feliratok kérdését is, hiszen eddig a doboza nem sugallta azt, hogy ártalmas termékről van szó.

Az ízesített hevítéses dohánytermékek eltűnnek a polcokról

A hevítéses dohánytermékekkel kapcsolatban több módosítás is életbe lép. A csomagoláson ezentúl jelölni kell a dohánytermék típusát, és megszüntetik az ízesített dohánytermékek gyártását.

A gyártók már megtalálták a kiskaput

A Búza téren lévő egyik trafik dolgozója elmondta, hogy már kaphatóak azok a tealevél alapú, hevíthető dohánytermékek, amelyek nikotintartalmáról és ízéről kapszula gondoskodik. Hozzátette, hogy az elmúlt években nagyon átalakultak a vásárlói szokások. A hagyományos dohánytermékek eladása visszaesett, a hevített dohánytermékeknek pedig hatalmas piaca lett.