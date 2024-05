Szűrőbusz érkezett Miskolcra csütörtökön reggel, amellyel a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete hívta fel a figyelmet az egészségmegőrzésre. Tóth-Szántai József, az egyesület és a Fidesz-KDNP által támogatott miskolci polgármesterjelölt arról beszélt, hogy a szűrésekkel sokféle dolgot lehet megtudni az emberi szervezetről. „Rengeteg baj és gond kiderülne, ha idejében felismernék az elváltozásokat” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy a tapasztalatai szerint egyre többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon. „Azt szeretném, ha Miskolc a legegészségesebb város lenne az országban a jövőben” – hangsúlyozta. Csöbör Katalin kormánypárti országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy az esemény hazánk egyik legnagyobb humanitárius szűrőprogramja. „Ötven féle szűrővizsgálatot végeznek el a szakemberek most a helyszínen” – mondta. Ismertette: már több önkormányzati képviselőjelölt is tartott a városban hasonló szűrő programot. Dr. Kiss János kormánypárti országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy egy jó városnak az a velejárója, ha ép lelkű és testű emberek lakják. „Mindenki felelős a saját testi egészségéért, pont ezért fontos, hogy figyeljünk oda saját magunkra” – húzta alá.

Fontos a rendszeres szűrés

A szűrőbuszok fontos szerepet játszanak a közösség egészségének védelmében. Ezek az eszközök lehetővé teszik az egészségügyi szűréseket, például vérnyomás- vagy vércukorméréseket, koleszterinszint-ellenőrzéseket, és egyéb egészségügyi vizsgálatokat a közösség tagjai számára, különösen azok számára, akiknek nehezebb eljutni az egészségügyi intézményekbe. A szűrőbuszok mozgó egészségügyi állomások, így könnyebben elérhetők olyan területeken is, ahol kevésbé elérhetőek ezek a szolgáltatások. A szűrések segítenek az egészségügyi problémák korai felismerésében és kezelésében, még mielőtt azok súlyosabbá válnának. Lehetőséget nyújtanak a közösség tagjainak arra, hogy közvetlen kapcsolatba lépjenek egészségügyi szakemberekkel, és tájékozódjanak az egészségmegőrzésről és a betegségmegelőzésről. Segíthetnek csökkenteni az egészségügyi egyenlőtlenségeket olyan területeken, ahol az ellátás nehezen hozzáférhető vagy elérhetetlen. Összességében tehát a szűrőbuszokon való részvétel lehetőséget ad az embereknek arra, hogy aktívan részt vegyenek saját egészségük megőrzésében és a közösségük egészségügyi állapotának javításában.