Abaújalpár község Borsod-Abaúj-Zemplén megye „első” települése és a legrégibb magyarországi települések egyike, mindösszesen 69 fő lakja. Május 23-án a késő délutáni, esti órákban azonban egy olyan esemény történt a falu életében, ami egy jó ideig meghatározza majd az itt élők életét.

Az előző napok intenzív esőzésének köszönhetően a Zubogó patak kilépett medréből, és villámárvízzel sújtotta a települést. A polgármester 17 óra 40 perc környékén kapta az első telefont, a patak áradásáról. A lakosok értesítették, hogy jön a víz. A falu első embere rögtön intézkedett, szólt a falugondnoknak, hogy vigye a helyszínre, illetve hogy szedje össze az embereket a védekezéshez.

Emberélet is veszélyben volt

Amikor a mederhez értek látták, hogy nem az a kérdés, hogy tudnak-e védekezni, hanem az, hogyan tudják az emberéleteket menteni. Rögtön értesítették a katasztrófavédelmet, majd a szervezet vármegyei vezetőjével telefonon tartotta Zinger Zsolt polgármester a kapcsolatot. Három helyről indultak a tűzoltók és mentőket is küldtek a helyszínre. A külső segítség tizenkét perc alatt megérkezett és elkezdődött a település nagyon szakszerű átvizsgálása, a mély pontokra mindenhova bejutottak. Szerencsére halálos kimenetelű baleset nem történt, viszont a polgármester elmondása szerint, rettenetes anyagi kár keletkezett a házakban.

Nehéz felbecsülni az anyagi kár mértékét

A természeti katasztrófa során közel 10-12 fő volt veszélyben és 4 fő volt közvetlen életveszélyben Hét ingatlant súlyosabban érintett, ez azt jelenti, hogy közel 1 méter 20 centi magasságban álltak a házakban a vizek. Itt gyakorlatilag minden megsemmisült ami nem, azt egy helyi cég telephelyén depózták be bár az összegyűjtött dolgok, bútorok, műszaki holmik nagy része így is használhatatlan.

Fotó: Facebook

Két család került a történtek után nagyon kritikus helyzetbe, a Petőfi út 2. és a Táncsics utca 5. szám alatt élők. Az egyik érintett család Encsen, a másik helyi rokonoknál húzta meg magát, mert az ingatlan, amit az önkormányzat fel tudott volna ajánlani lakhatásra, az is víz alá került. Házaikat újjáépíteni ugyan nem kell, de nagytakarításra, fertőtlenítésre illetve a berendezési tárgyak pótlására szükség lesz. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépparkban is felbecsülhetetlen anyagi kár keletkezett.

A villám gyorsaságával zúdult a víz

A villámárvizeket elsősorban az különbözteti meg az árvizektől, hogy rövid idő alatt, akár néhány óra leforgása alatt nagy intenzitású csapadék hullik egy kisebb vízgyűjtő területre. Ez a számokra lefordítva azt jelenti, hogy 1-3 óra alatt akár 100 milliméter csapadék is hullhat az adott területre. A név onnan ered, hogy a villámháborúhoz hasonlóan gyorsan csap le és jelentős károkat okozhat. Főleg hegyvidéken okozhat problémát, a szintkülönbséget kihasználva felgyorsul, a vízmosásokban, hasadékokban, patakmedrekben olyan árhullám alakulhat ki, ami köveket, sziklákat, fákat mozdíthat el a helyéről. A vízszint gyors növekedése néhány óra alatt elérheti akár a 10 métert vagy többet is. Hatásukra katasztrofális sárlavinák is megindulhatnak.

A polgármester elmondása szerint náluk 18 óra és 20 óra 25 perc körül tetőzött az ár és hajnali 1 óra 5 perckor hagyta el a katasztrófavédelem a települést, gyakorlatilag addigra távozott. A víz tetőzésekor különböző mélységeket mértek, volt olyan terület ahol 60 centiméter és volt olyan is, ahol 3,5 méter magas volt. A polgármester visszaemlékezése szerint 2010 -ben volt több árvíz, de az kezelhetőbb volt, ezért nem okozott ekkora kárt. A mostanihoz hasonló kezelhetetlen eset, még nem történt, legalábbis egy faluban lévő szemtanú, aki már 96 éves, sem emlékszik hasonlóra.