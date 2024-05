Minden korosztály képviseltette magát, de többségében fiatalok töltötték meg a teret az MCC Miskolci Képzési Központjában dr. Orbán Balázs könyvének bemutatóján. A szerző jogász, politológus, országgyűlési képviselő, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója. Tóth-Szántai József kérdezte őt. Dr. Orbán Balázs Miskolchoz fűződő kapcsolatáról elmondta, hogy mindig öröm számára ebben a városban lenni. Hozzátette, hogy 2026-ra várják a befejezését az MCC új épületének a régi Avas szálló helyén, ami nemcsak képzési központként fog szolgálni, hanem nyitott lesz a város szellemi és kulturális élete számára is.

Amikor inspirációt keresett a munkájához, rájött, hogy mindig vissza kell nyúlni a múltba, mert sokat lehet tanulni a jövő magyar politikájának a múlt nagy politikusaitól, és rájött, hogy száz év múlva nem tudnak majd hová visszanyúlni – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi adta az ötletet ennek a könyvnek a megírásához.

Bravúros, nem bravúroskodó

A Huszárvágás címet választotta könyvéhez, hogy izgalmasan hangozzon, miközben kifejezi a magyar stratégia lényegét. Ez a cím nem csupán a magyar speciális harcmodorra utal, hanem arra is, hogy a magyar stratégia az elmúlt években pontosan ilyen: mindig bravúros, soha nem öncélúan bravúroskodó. A cím magában foglalja a magyar stratégiaalkotás leleményességét. Maga a könyv egy geopolitikai, külpolitikai és gazdasági víziót is magában foglaló könyv, tele hivatkozásokkal, benne részletesen elemzi az átalakuló világrendet, a nemzetközi környezetet, elhelyezi benne Magyarországot, megfogalmazza a magyar érdekeket, illetve hosszú távú stratégiai célokat és kitörési pontokat határoz meg.

Szuverenista világrend

Dr. Orbán Balázs kifejtette, hogy egy szuverenista világrend felé tart a világ, amelyben Magyarországnak meg kell találnia a saját helyét. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha egy nemzet nem találja meg a kelet és a nyugat közötti szerepét, az a szuverenitás elvesztéséhez vezethet. Magyarország több mint ezer éve sikeresen megtalálja a helyét a világban, és most is képes erre, ha a saját érdekei mentén hozza meg döntéseit és nem hagyja magát külső erők által befolyásolni. Meggyőződése szerint a választás nyugat és kelet között csak a szuverenitás elvesztését eredményezheti. Ehelyett Magyarországnak saját útját kell járnia.

A világrend átrendeződése folyamatban van

A világrend átalakulását természeti törvényszerűségként kell felfogni: „nem drukkolunk a Napnak vagy a Holdnak, hiszen reggel a Nap kel fel, este a Hold. Az viszont nem mindegy, hogyan reagálunk erre.” A könyvben erre az a javaslata, hogy adottságként és szuverenitásbővítési lehetőségként kell felfogni a világrend átrendeződését. Felteszi a kérdést: „Miért maradnánk ki az új erőközpontok felemelkedéséből?” A legnagyobb kihívás és lehetőség is, hogy a világ számára elkerülhetetlen egy nagy konfrontáció, amit a nyugatnak kell megvívni a „nem nyugattal”, ennek érdekében a nyugat elkezdett blokkosodni, elkezdte lezárni a kapcsolatait. Az, hogy a dominanciáját féltő nyugat az összekapcsolódás – konnektivitás – helyett a blokkosodás felé megy, nem szolgálja sem a nyugat, sem pedig Magyarország érdekeit.

Nagy dolgokra hivatott

Minden nehézség ellenére Magyarország nagy dolgokra hivatott, és erre érdemes koncentrálni. Ezt a kijelentést támasztja alá a könyvben szereplő 12 nemzetközi ajánlás is, amelyek arról árulkodnak, hogy Magyarország izgalmas hellyé változott a világ számára – fogalmazott dr. Orbán Balázs.

Az ország célja, hogy adottságait és szuverenitását erősítve kulcsállammá váljon a térségben, ezt béke és stabilitás megteremtésével kíván elérni, hiszen a legnagyobb veszélyt ma a háború jelenti.

Szerintem Miskolc egy fantasztikus hely, elképesztő lehetőségekkel és tökéletesen beleillik a konnektivitás stratégiájába

– zárta szavait dr. Orbán Balázs, aki még egyszer kihangsúlyozta, hogy az MCC kapcsán erős a kapcsolata Miskolccal.