Lázár: Algyőn is épül tram-train Budapest, 2018. május 25., péntek (MTI) - A Csongrád megyei Algyőn is épül tram-train - jelentette be Lázár János, a térség fideszes országgyűlési képviselője pénteken a Facebook-on közzétett videójában.