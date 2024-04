A közelmúltban választottak új vármegyei elnököt a polgárőrszövetség élére egy tisztújító közgyűlésen dr. Szemán Ákos személyében. A Sziréna mögött című podcastben Horváth Imre szerkesztő a mozgalom előtt álló tervek, elképzelések és a jövőbeni feladatokról kérdezte a vármegyei vezetőt. De szóba került a kezdetek is, vagyis, hogy miként csatlakozott a polgárőrséghez a most már elnökként tevékenykedő dr. Szemán Ákos, aki egyben településvezető is.

Hallgassa meg a beszélgetést!

