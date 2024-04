Nagy érdeklődés mellett folynak „A kamara házhoz megy” akció programjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) szervezésében. Március végén, Szerencsen a pénzügyi tervezés volt a rendezvény fókuszában, Sárospatakon pedig az online márkaépítésről hallgathattak előadást a vállalkozók.

Tájékozódhattak

Hegyalja kapujában a szerencsi vár lovagterme adott otthont a „Pénzügyi tervezés a kkv-k világában” című workshopnak. A résztvevők tájékoztatást kaptak a kamara vállalkozásfejlesztési programjáról, ennek tervezett eseményeiről és a tanácsadási szolgáltatásokról. Emellett a Széchenyi Kártya Program aktuális részleteivel, valamint a banki finanszírozási háttérrel is megismerkedhettek a vállalkozók. Sárospatakon üzleti klub keretében tájékozódhattak a cégek képviselői az online márkaépítéssel kapcsolatos legújabb trendekről. Az előadást követő konzultáció – a tapasztalatok szerint – jó lehetőséget kínált arra, hogy a vállalkozók választ kapjanak a témával kapcsolatos konkrét kérdéseikre. Elhangzott az eseményen az is, hogy a kamara – új szolgáltatásként – díjmentes, alapszintű tanácsadást indít az online marketing témában. Ez történhet személyesen, telefonon, vagy online formában, de e-mailen is feltehetik kérdéseiket az érdeklődők. A már működő szolgáltatásról a BOKIK honlapján találhatók részletes információk. „A kamara házhoz megy” akció a

„Szövetségben a vállalkozókkal”

elnevezésű vállalkozásfejlesztési program keretében valósul meg. Az elkövetkező hónapokban vármegyénk több településén tart majd hasonló rendezvényeket, indít tanácsadási, konzultációs lehetőségeket a BOKIK.