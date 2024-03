– Örömteli az is, hogy Miskolcra és környékére komoly beruházásokat jelentett be a kormány, és a térség gazdasága számolhat ezeknek a fejlesztő hatásaival. Jó, hogy gyárat épít nálunk például a Meleghy Automotive Hungary Kft., hogy befejeződtek a kínai Chervon Auto miskolci gyárának építési munkálatai, hogy felavatták a GKN Automotive Hungary gyárát Felsőzsolcán, szintén pozitív hír, hogy 18 milliárdos fejlesztésbe kezdett a Robert Bosch Energy and Body Systems, és szerencsére még folytathatnánk a sort. De sajnos nálunk is vannak – az országos tendenciákhoz hasonlóan – kedvezőtlen adottságú ágazatok, mint például a kiskereskedelem, vagy az építőipar, amelyek esetében a kereslet csökkenése miatt beszűkültek a vállalkozások lehetőségei – mondta az elnök.

Számtalan esetben konzultálnak

– Kamarai munkánk fókuszában tavaly is az információ nyújtás és az információ kérés állt – hangsúlyozta Bihall Tamás. – Fontos volt számunkra, hogy tájékoztassuk a vállalkozásokat az aktuális gazdasági trendről azért, hogy döntéseiket széles ismeretanyagra alapozhassák. A másik oldalon pedig azt tartottuk szem előtt, hogy kamaraként ténylegesen lássuk, milyen helyzetben vannak ágazatonként, földrajzi elhelyezkedés, méretnagyság szerint a vármegye vállalkozásai. Ennek ismeretében tudtunk lobbizni, hiszen számtalan esetben kellett elsősorban a kormánnyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül –, vagy a kormányhivatallal, az önkormányzatokkal konzultálnunk arról, hogy a vállalkozások működőképességét hogyan lehet támogatni – fejtette ki a BOKIK elnöke.

A küldöttgyűlésen együttműködési megállapodást írtak alá a vármegyei szakképzési centrumokkal.