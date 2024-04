Nem pihen a babérjain László Evelin A Dal című televíziós vetélkedő győzteseként, rengeteg új feladata adódik, de mégis szakított időt arra, hogy portálunknak elmondta, hogy érzi magát a siker után.

Nincs megállás

"Így közel két hét elteltével szépen lassan jönnek vissza azok a nagy pillanatok, amiket akkor igyekeztem megélni leginkább. Úgy érzem, megleltem mostom virágát - hogy visszautaljak egy picit a Legényes szövegére

– idézi fel legfrissebb érzéseit.

– Leírhatlan boldogsággal töltenek el a történtek, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ebbe a néhány hétbe időt és energiát tett, egy óriási és igazán profi csapatmunka volt. Olyan, mint egy kora tavaszi bográcsozás. Mindenki hozott valami rendkívül fontos alapanyagot, amik a megfelelő fűszerek által tették finommá, ízletessé a végeredményt. Annyira hálás vagyok az életnek, amiért ilyen magas szinten támogatja azt, hogy teljes gőzerővel tehessem a dolgom. Oly rég álmodozom már erről, hogy szóló énekesnőként-előadóként, mellette dalszerzőként, szövegíróként is helytállhassak a szakmában".

Mint fogalmazott, tapossa az utját, megy előre, pontosabban mennek előre, hiszen a férje nagy szárnysegédje és támasza ebben is. Ő szervezi a koncerteket, állítja össze az állomásokat, hogy megturnéztathassák a Bolyongó című lemezét. Ahogy "vége lett a dalnak" – ez itt most a szóvicc helye, jegyezte meg –, onnan indult csak meg igazán minden, hiszen pörögtek tovább az események, bőven akadt feladat és elfoglaltság.

Felpörögtek az események

– Volt lehetőségem néhány televíziós és rádiós műsorban mesélni az élményeimről, terveimről és boldog vagyok, hogy most ily formában is megtehetem ezt. Hatalmas ajándék, s közben felelősség is, hogy a berlini Hansa stúdióban rögzíthetem második önálló, szóló albumomat - sorolja Evelin. – A Legényes valami újat hozott a mai zenei világba, amit hiba volna nem továbbvinni. Azon vagyok minden energiámmal, hogy a lehető legjobb dalok születhessenek majd meg. Az, hogy mikor fogunk kiutazni, még egyeztetés alatt van, előreláthatólag csak néhány hónap múlva, addig pedig az alkotásé és a koncertezésé a főszerep. Ki is húztam már azt a bizonyos ötletfiókot és előkerültek a korábbi demók, dalok, valamint azok kezdeményei. Természetesen nagyon sok impulzus ért a műsor alatt, amiket kérdés nélkül dalba fogok foglalni, így bőven lesz miből építkezni. Említettem egy korábbi írásomban, mennyire fontosnak tartom az egyensúlyt. A döntő utáni vasárnap minden ugyanúgy ment tovább, mint általában. A szüleim és nagynénéim élőben nézték végig a műsort ott bent a stúdióban, utána pedig velük és, az állófogadáson egyszer csak meglepetésszerűen felbukkanó barátainkkal ünnepeltünk, amit később aztán itthon, a budapesti lakásban folytattunk. Amint pedig kikiáltották a győzelmet a műsorvezetők, az én drága öcsikém gondolt egyet, és azonnal autóba ült, hogy személyesen is gratuláljon, és megölelgethessen engem - mindezt az utat késő esti indulással Hejőszalontáról, szülőfalunkból megtéve. Igazán megható pillanatok voltak ezek, és örökké a szívembe zártam őket. Másnap együtt készítettük anyukámmal az ebédet

– mesélt a nagy napról Evelin.

Családi körben

Elárulta, a következő héten a húsvét következett, nagypénteken összegyűltek a budapesti barátnőkkel és tojásokat festettek, díszítettek, majd húsvétra hazautaztak Miskolcra, hogy az ünnepeket a családdal és a miskolci barátokkal tölthessék. Különösen meghatározó pillanat volt számára az, amikor a barátaik kislányával egy autóban utaztak. Nagyon szereti a Bolyongó albuma dalait énekelni, és fejből ismeri azok szövegeit. Evelin úgy hiszi, hogy egy életre belé vésődött, amikor egyszercsak meghallotta, ahogy a Legényest a dallal együtt elkezdi énekelni, szóról szóra pontosan ugyanazzal a szöveggel.

– Most is potyognak a könnyeim ... Lélekemelő, hogy az a mély tartalmú mondanivaló ilyen fiatal lelkekbe és tudatokba ivódik. Nem a díjakért, az elismerő címekért, szavakért és gratulációkért, mégcsak nem is a berlini lemezfelvételért... hanem csak és kizárólag ezekért a pillanatokért éri meg csinálni az egészet – összegzi a tanulságokat. – Boldog vagyok, hogy adhatok és gyógyíthatok a dalaimmal, ennél semmi sem motivál jobban! Már most többet kaptam az elmúlt időszakkal, mint amiről valaha is álmodni mertem volna.

Megtudhattuk még, hogy számos helyen tűnnek fel majd a közeljövőben. Legközelebb a Petőfi rádióban zenélnek egyet április 9-én, kedden élőben 13.00 órától, ahol Mák Kata vendégei lesznek zenész társaival. Ugyanazon a napon jelenik meg a zenei streaming felületeken a teljes Bolyongó albumom is, nagyon izgalmas időszak elé nézünk.

– Remélem, minél több szívhez elérnek majd az üzeneteim, gondolataim és bízom benne, hogy utat mutathatok általuk. Mindenki vegye ki magának azt az egy sort, ami az aktuális élethelyzetében a leginkább segítheti! Nagy szeretettel kívánom mindenkinek, hogy szívből tudjon nevetni, tanulja meg világát szeretni, engedje el annak búját, hogy meglelje mostjának virágát

– idézi ismét a dalszöveget a győztes.