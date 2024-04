Mint ismeretes, a kazincbarcikai önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon vízi komplexumot alakítanak ki. A létesítmény két ütemben valósul meg – az első ütem kiépítése már folyamatban van. A most lezárult közbeszerzés keretében a második ütem kivitelezési feladatainak elvégzésére kerestek vállalkozót. Az eljárás során négy érvényes pályázat érkezett (Budapestről, Miskolcról, Gödöllőről), közülük a miskolci székhelyű FK-RASZTER Építő Zrt. kínálta a legkedvezőbb árat, így ez a cég dolgozhat 1,41 milliárd forint értékben. A Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub a kivitelezővel március 26-án kötött szerződést. A vállalt munkákkal egy év alatt kell végezni. Az első ütemben (ami nem képezi jelen közbeszerzési eljárás tárgyát) megvalósul a teljes épületszerkezet és az uszoda a kültéri medence nélkül, szerkezetkész állapotú a tanmedencék körüli terület, a wellness és rekreáció, a sportszakmai irodaterület, a rendezvényterem és a fitness-konditerem. A parkoló építése és a környezetrendezés – növényültetés és öntözőrendszer telepítés nélkül – is az első ütemben történik. A második ütemben (jelen közbeszerzési eljárás keretében valósul meg) a nyertes ajánlattevő feladata a hiányzó szakipari és környezetrendezési munkák elvégzése, a kültéri medence kivitelezése. A második ütemben készül többek között a teljes körű sporttechnológiai berendezés beszerzése, beépítése is. Elkészül a 15 méteres tanmedence, a 12 méteres tanmedence, pezsgőmedence, meleg vízű medence, merülőmedence, és a kültéri 33 méteres úszómedence, valamint a hozzájuk kapcsolódó gépházak vízgépészeti munkái.