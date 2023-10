"Az elmúlt napokban, hetekben a fürdőt felkészítettük a téli szezonra - nyilatkozta a tiszaujvaros.hu-nak Szénégető István, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő üzemvezetője. - Közel 3 hétig voltunk zárva, ez volt eddig a leghosszabb leállás, amikor is a szokásos őszi karbantartási feladatokon túl, amit félévente el szoktunk végezni az üzembiztonság érdekében, most más munkákat is be tudtunk ütemezni."

A vezető elmondta, hogy megújultak a tetőszerkezeti elemek, a világító polikarbonát elemek cseréje is megvalósult, de kicserélték a belső ajtókat, természetesen volt tisztasági festés, burkolatjavítás a medencetérben, az öltözőkben, a vizesblokkokban, és zuhanyállásokat is felújítottak.

A hét minden napján nyitva van a fürdő és várja a vendégeket, november 4-én egy halloween-i éjszakai fürdőzéssel és sztár vendégekkel, Cooky-val a Rádió 1 sztár dj-jével és Markus Greggel.