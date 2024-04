Program

2024. április 8. – május 5.

A 60 éves Miskolci Rövidfilm- és TV-fesztivál története (kiállítás) Az egykori miskolci filmfesztivál – amely 60 éve kezdődött – emlékeiből álló kiállítás.

Helyszín: Sub Rosa Cafe (3525 Miskolc, Széchenyi utca 21.), megnyitó időpont: 17:00

2024. április 12. – május 5.

A CineFest 20 éves történetének emlékeiből álló kiállítás. Helyszín: Művészetek Háza, Galéria, megnyitó időpont: 16:30

2024. április 12.

Kerekasztal-beszélgetés: meghívott előadók segítségével az egykori rövidfilm és televíziós fesztivál felelevenítése, valamint visszatekintés a CineFest Filmfesztivál 20 évére.

1. rész: A Miskolci Rövidfilm- és TV-fesztivál 60 éve (17:00), előadás: Kapusi Krisztián: Rónai, Juno, Vasas - helyszínek a miskolci filmfesztiválok (1964-1989) történetében

Kerekasztal beszélgetés: meghívott vendégek: Bán András, Gulyás Gyula, Duló Károly, Molnár György – filmrendezők. Moderátor: Kapusi Krisztián, Muszatics Péter

2. rész: A CineFest 20 éve (18:00)

Kerekasztal beszélgetés. Moderátor: Bíró Tibor, Madaras Péter, Helyszín: Művészetek Háza, Uránia Art Moziterem

2024. április 11. A Kinodomino CineFest 20 vetítéssorozata (Dokumentumfilmes workshop)

Túl a traumán

horvát dokumentumfilm, 90 perc, 2022

Rendező: Vedrana Pribačić, Mirta Puhlovski

A film a délszláv háborúk során traumatizált asszonyok sorsát követi, akik próbálnak újra magukra találni. Egy terápia révén lehetőségük nyílik arra, hogy felfedezzék, mi történhetett volna másként az életükben, ha nem kellett volna ennyi szenvedésen keresztülmenniük, és megpróbálhatnak újra rálelni, kik is ők valójában.

2024. április 12. CineGasztro

Helyszín: Művészetek Háza, Uránia Art Moziterem

Egy nemzet filmjének vetítése és hozzá kapcsolódó gasztronómiai kínálat a MŰHA előtti téren.

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 20. jubileuma alkalmából olyan filmeket vetítünk, amelyek a fesztivál versenyprogramjában bemutatásra került és kapcsolódó rendezvényként az adott ország jellegzetes gasztronómiai kínálatából is ízelítőt adunk.

A sorozat első része CineGasztro – Franciaország 2024. április 12-én tartják meg 17:00-tól.

A nap programja:

- helyi vendéglátók kitelepülése a miskolci Művészetek Háza előtti téren, fellép Une petite chanson – Egy kis sanzon, élő zenei koncert duó 18:00-tól

- 19:30-tól a Jeanne du Barry – A szerető c. film ingyenes vetítése (helyszín: Miskolc, Művészetek Háza, Béke terem)

A film Maiwenn rendező nagy sikert aratott alkotása, mely a 2023. évi CineFest nyitóünnepségén volt látható.”

Jeanne du Barry – A szerető

francia film, 113 perc, 2023

Rendező: Maiwenn Szereplők: Johnny Depp, Maiwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard