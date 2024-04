Újabb elképesztő videó került fel a Budapesti Autósok Közösségének a Youtube csatornájára, melyet most is egy autós küldött be. A felvétel az M30-ason, miskolci szakaszán készült, ahol beláthatatlan helyen fog bele egy autós az előzésbe, ami kis híján tragédiába torkollik.

„Tükörből már látszott, hogy a BMW SUV után emberünk is előzésbe fog kezdeni, viszont már elég közel volt a jobbra kanyarodó felhajtó és mivel jöttek szembe - amit valószínűleg nem látott a kanyar és a takaró kamion miatt -, ezért elég veszélyesre sikerült az előzés. Az utolsó pillanatban sorolt be...” – írta a felvételt készítő autós.

Íme a felvétel: