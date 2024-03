A korábban gimnáziumi tanár, programozó, számítástechnikai bolt tulajdonosa, a Sárospatak.hu oldal működtetője egy hirtelen váltással pályát változtatott és állatvédő lett: a Sárospataki Állatmenhely vezetője, üzemeltetője. Törő Gábor beszél a menhely történetéről – ott is él a kutyákkal együtt, emlékezetes kutyamentésekről, és arról is, hogy miért posztolja gyakran rabosításának képeit a Facebook oldalán. Kiderül az is, hogy a bűnügyi nyilvántartásban miért szerepel állatkínzóként.

Törő Gáborral Bódisz Attila beszélgetett podcastjében.

