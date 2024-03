Lezárták február 17-én az M30-as autópálya egy szakaszát, erről korábban beszámolt portálunk. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az okról úgy tájékoztatott, az M30-as 38-as kilométerénél, Szikszó térségben az autópálya szerkezete több helyen is elmozdult, megcsúszott. Emiatt a burkolaton repedések jelentek meg.

Arról is írtunk, hogy megkeresésünkre az Építési és Közlekedési Minisztérium azt írta, az M30-as autópálya szerkezeti problémájának okát a vállalkozási szerződéses feltételek szerint a kivitelezőnek kell feltárnia. A jótállási hiba bejelentése a kivitelező felé megtörtént. Annak kivizsgálása releváns szakértők bevonásával jelenleg is zajlik. A munkaterületre történő felvonulást és a szükséges intézkedéseket, a tervek, hozzájárulások meglétét követően lehet meghatározni. Továbbá, kizárólag a hiba okának kivizsgálását követően, valamint a helyreállítási tervek ismeretében lesz lehetőség meghatározni az autópálya érintett szakaszának lezárási időtartamát.

Megvették a matricát, de nem tudják használni az utat

Korábbi cikkeinkben is jeleztük, több olvasónk is érdeklődött arról, hogy vajon lehet-e valamilyen kompenzációra számítani azoknak, akik év elején megvásárolták a vármegyei autópálya matricát – esetenként pontosan az M30-as ezen szakasza miatt – de most nem tudják azt használni. A kérdéssel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t kerestük meg, akik most válaszoltak a felvetésünkre.

Mint írják: „Az e-matrica-rendszert szabályozó, a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet nem ad lehetőséget ilyen jellegű visszatérítésre, kedvezmény adására.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei e-matricával megközelítőleg 150 kilométernyi díjköteles úthálózat vehető igénybe. Információnk szerint a lezárt szakasz hossza nagyjából 11 kilométer.”