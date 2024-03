Ezek a programok nagy segítséget jelentenek a szülőknek, hiszen nem egyszerű a döntés, Tiszaújvárosban bizony bőséges a választék. Az intézmények két-három tagozatot is indítanak szeptemberben, a leendő elsősök ezekbe is belekóstolhatnak az iskolai nyílt napokon - írja a tiszaujvaros.hu.

Tudományok a Széchenyiben

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola három osztályt indít ősszel, matek-természettudomány, angol-digitális kultúra és általános tantervvel. Az első iskolanyitogató rendezvényen a leendő elsős tanítók a tudományok világába kalauzolták az óvodás gyermekeket. - Az egész iskolát szeretnénk bemutatni a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy minél színesebb világot kaphassanak belőlünk - nyilatkozta Bóna Mária Anikó, tanító. - Betekinthetnek a felsősök által tartott programokra, például a varázslatos kémiába, vagy a természettudományok világába, de a zenés-táncos torna sem marad el, hiszen az mindig nagy kedvenc. Ez a rendezvény fontos kapcsolat az óvodából az iskolába lépéshez, ami egy nagy változás, de persze igyekszünk a kolléganőimmel tompítani ezt a szakadékot. Az iskolanyitogató viszont mindenféleképpen remek lehetőség arra, hogy az ovisok legyőzzék a félelmeiket, hiszen itt betekinthetnek a kulisszák mögé, beülhetnek az iskolapadba, megismerhetik az egész iskolát.

Manósuli a Szent Istvánban

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában előreláthatóan két osztály indul szeptemberben. Itt három tagozat közül választhatnak majd az első osztályosok, ezek a vizuális kultúra, az emelt angol és az általános. Ebben az iskolában már tavaly októberben elkezdődött a Manósuli, olyan színes programokkal, mint a Manótánc vagy a Manóolimpia. - Ezeken az alkalmakon talán egy kicsit oldódik az iskolától való szorongás és egy kis ízelítőt is kapnak az ovisok a tanórákból - magyarázta Horváth Tünde, leendő elsős tanító. - Bár nem teljesen szokványos órákat tartunk ilyenkor, mert azt nem biztos, hogy a kicsik is bírnák. A nyílt órákat mindig úgy alakítjuk, hogy az ő életkori sajátosságaiknak megfeleljen, hogy sokat táncoljunk és mozogjunk is közben. Tavaly ősszel kezdtünk és már kialakult egy kis csapat, akik rendszeresen járnak hozzánk, de bárki bejöhet és megnézheti az iskolát. Ilyenkor talán kialakul egyfajta pozitív kötődés az iskolához, hogy örömmel és jókedvvel jöhessenek hozzánk majd szeptemberben is.

Nyitott kapuk a Kazinczyban

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában a két tannyelvű magyar-angol és az általános tagozat közül lehet választani ősszel. Itt már januárban elindultak az iskolakóstolgató rendezvények, a pedagógusok szerda délutánonként szerveznek színes programokat a leendő iskolásoknak. - Nagyon népszerűek ezek a délutánok, a szülők és a gyerekek is nagyon szeretik - mondta Viszóczki Anett tanító. - Sokféle foglalkozást tartunk nekik. A jövő héten lesz még angol foglalkozás, a záró rendezvény pedig egy számítástechnikai óra lesz az informatikateremben. De a testnevelő pedagógusok például exatlonos akadályversenyeket, ügyességi gyakorlatokat szerveztek, én pedig robotikafoglalkozást tartottam, ahol padlórobotokat programoztunk, nagyon élvezték a gyerekek. Ma már muszáj megismertetni velük a digitális kultúrát, az internet és a programozás világát, hiszen ezek a mai gyerekek egy egészen más környezetben nőnek fel, úgyhogy ehhez is alakítjuk az iskolanyitogatók programjait.

Családi nap a Hunyadiban

Várhatóan két osztályt indít szeptemberben a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az egyik angolos osztály lesz, emelt angol óraszámmal, a másikat pedig a szülők igényeihez igazítják. Az iskola matematikát és digitális kultúrát hirdetett meg, viszont ha idén is sokan választják az angolt, a második osztály fele is angolos lesz. - A családi napunkon a gyerekek hat foglalkozáson vehetnek részt, a szülőknek pedig bemutatjuk az egész iskolát - kezdte Czár Judit Bianka, leendő elsős tanító. - Nyílt napunk is lesz, ahol nyílt órákra várjuk az ovisokat és szüleiket. Ezeken az órákon általában ugyanolyan az óravezetés, mint máskor, így tudjuk igazán megmutatni, hogyan is zajlanak nálunk a mindennapok. Lesznek kooperatív feladatok, csoportmunkák is és mozgásos, játékos feladatok. Ezeket nagyon szeretik a gyerekek és számos előnyük is van. Megtanulnak közösen gondolkodni, közösen feladatokat megoldani, de fejleszti az önértékelésüket és a kritikai érzéküket is. Éppen ezért csempészünk szinte minden tanítási órába ilyesfajta csoportfeladatokat is.