„Múlt szombaton iszonyú tömeg volt az egyik miskolci nagyáruházban. Beálltunk az önműködő pénztárhoz, de körülbelül 10-en álltak előttünk. Akkor elkiáltotta magát a pénztárakat felügyelő hölgy, hogy aki bankkártyával tud fizetni, az jöhet. A tíz ember előttünk nem tudott, így mi előre ugrottunk a sorban” – mondta el tapasztalatait egy kollégánk. Hozzáfűzte, míg fizettek, ez többször megismétlődött: a hölgy szólt, de alig volt, aki élt volna a lehetőséggel.

Kollégánk tapasztalatait mások is megerősítették. Egy másik áruházban például külön-külön sor van a bankkártyával és a készpénzzel fizetni kívánók számára, az előbbiben alig vannak, az utóbbiban jóval többen. Vagyis úgy tűnik, általános jelenségről van szó.

Majd’ mindenkinek van

Ez már csak azért is furcsa, mert egy lakosságibankkártya- és bankkártya-lefedettségekről szóló felmérésben (egy 2020-ast, azaz 4 éveset találtunk) az olvasható, hogy majd’ minden háztartásban van bankkártya, és a többség bankszámlára kapja a fizetését vagy egyéb juttatását. Idézzük: „a felnőttkorú lakosság 87 százaléka rendelkezik legalább egy bankszámlával és 85 százaléka legalább egy bankkártyával. (...) A háztartások szintjén vizsgálva, a bankszámla- és bankkártyabirtoklás arányai még magasabbak. A bankszámlával igen, de bankkártyával nem rendelkező háztartások aránya mindössze 0,9 százalék”. A felmérés szerint a rendszeres jövedelemmel rendelkező hazai felnőtt lakosság 75 százaléka elektronikus úton kapja jövedelmét, 15 százaléka teljes egészében készpénzben, további 8 százalék pedig vegyesen jut elektronikus és készpénzes bevételekhez. Megjegyzik, hogy a felmérést megelőző évekhez képest nőtt az első csoport aránya, így feltételezzük, hogy azóta (négy év alatt) ez tovább nőtt. Arra is kitér az említett tanulmány, hogy a fizetésüket, juttatásukat bankszámlákra kapók kiveszik-e pénzüket az automatából.

Sokan leveszik a számláról

Mint írják, „a rendszeres elektronikus jövedelemmel rendelkezők közel negyede a lekérdezést megelőző hónapban nem végzett ilyen jellegű tranzakciót, míg a lakosság fennmaradó részének többsége egy (36 százalék) vagy két alkalommal (28 százalék) vett fel készpénzt”. A tanulmány szerint a legtöbben havi két alkalommal teszik ezt meg. A felmérés alapján úgy gondolnánk, a bankkártyás sorban állnak többen a boltokban, de ez még sincs így.

Megfigyeltük viszont a sorokban állókat, mindkettőben voltak idősebbek, fiatalabbak is, vagyis úgy tűnik, nem életkori sajátosság, hogy milyen módon kívánunk fizetni. Megkérdeztünk néhány vásárlót is. Ildikó például a „hibrid vásárlás”-ra esküszik. Mint mondta, a 80-as anyukája rendszerint bankkártyával fizet, ő viszont néha készpénzzel, főleg a piacokon, kisebb boltokban. Egyrészt ott lassúak a fizetőterminálok, másrészt nem is örülnek az eladók, ha alacsony összegért vásárol: azt mondják, nekik így sokba kerül, hiszen minden egyes tétel után adót kell fizetniük.

A készpénzes sorban álló Juditék úgy látják, ha kártyával fizetnek, nem tudják kontrollálni, hogy mire költenek, úgy érzik, elfolyik a pénzük. Ezt más is mondta érvként, viszont volt, aki azt mondta, túl magasak a bankköltségek, ezért nem fizet kártyával. Volt, aki megjegyezte, szerinte vannak, akik feketén kapják a pénzüket, azt pedig nem tehetik bankszámlára, így marad a készpénzes fizetés.

Megkérdeztük az áruházat

Érdeklődtünk az Auchannál és a Sparnál, hogy ők is érzékelték-e ugyanazt, mint mi. Kérdeztük, országos-e a jelenség, vagy csak vármegyénkben tapasztalható. Kérdeztük azt is, befolyásolja-e ez a jelenség az üzletpolitikájukat, változtatnak-e a fizetési lehetőségeken mondjuk úgy, hogy több készpénzt elfogadó pénztárgépet állítanak be.

Eddig az Auchantól érkezett válasz, a következő: