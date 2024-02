"Működési területünkön szinte már minden árhullámmal érintett vízfolyáson I. fokú – azaz a legalacsonyabb – árvízvédelmi készültség van érvényben. Már csak a Sajó torkolati szakaszán szükséges a II. fokú készültség fenntartása" - tájékoztatott Pál Sára az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság referense.

Esős volt a szombat

Az elmúlt napban többször is előfordult csapadék, amelynek mennyisége a Sajó külföldi vízrendszerében, a Bodrog forrásfolyóinak vízgyűjtőjén, valamint a Mátra és a Bükk magasabb térségeiben volt jelentős. Tegnap este és ma hajnalban is egy-egy újabb csapadéktömb érkezett térségünk fölé. Ezekből azonban már nem hullott igazán intenzív csapadék. A Tisza ütemesen apad, Tokajnál már I. fok alatti a vízszint.

Hétfőn napközben Tiszapalkonyánál is készültségi szint alá süllyed a vízállás, míg Tiszakeszinél várhatóan ez csak holnap éjszaka, hétfőn hajnalban következik majd be. A Bodrog lassan apad. Az elmúlt napok esőzései nyomán az Ungon és a Latorcán is mérsékelt nagyságú árhullámok képződtek, így az apadás üteme átmenetileg mérséklődhet, hétfőig, esetleg keddig a legalacsonyabb készültségi fok (I. fok) felett tartva a vízállásokat. Bár a következő napokban bővízű állapot lesz jellemző a folyón, készültségi szintet elérő vízállások kialakulása nem várható.

A bevízre is figyelnek

A Sajó alsó szakaszán még viszonylag magasak a vízszintek. A Tarnán kialakult kisebb árhullám ma reggel tetőzött Tarnaméránál. Tarnaörsnél még áradó a vízmozgás és délelőtti tetőzés valószínű. A következő napokban a Tarna vízgyűjtőjén is lehet még mérsékelt csapadék, így a vízfolyáson várhatóan marad a bővízű állapot, készültségi szintet nem meghaladó vízállásokkal. Az igazgatóság mind a 7 belvízvédelmi szakaszán, összesen 32 szivattyútelepen van érvényben belvízvédelmi készültség - tudtuk meg.