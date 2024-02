Eredménnyel zárult a sajópetri és a kistokaji önkormányzat által közösen kiírt pályázat, aminek keretében fenntartható közlekedésfejlesztés témakörében építési munkákra kerestek kivitelezőt. A közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb árat – a nyolc jelentkező közül – a miskolci székhelyű LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft. adta, így ez a cég dolgozhat 119,2 millió forint értékben. A felújítandó szakasz teljes hossza 4760 méter. A 3603-as jelű útra (a 3. és a 7,8 kilométerszelvények között) új pályaszerkezet kerül, aszfaltoznak, burkolt padkát építenek igazodva a terepi adottságokhoz, kapubejárókhoz, útcsatlakozásokhoz. Gyalogátkelőt is járdát is kialakítanak, rendezik a csapadékvíz elvezetését is.