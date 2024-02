Csipkerózsika álmából ébredezik a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melyet a miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség is támogat. Hogy mi indokolta az újjáalakulást és hol tart most a folyamat, arról, a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Havas Nándor beszél Póczos Nikolettnek a Közügyek című podcast-ben és betegsége miatt telefonon csatlakozik a beszélgetéshez Varga András is, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke.

