A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fesztivál a zene, az irodalom és a képzőművészet köré szerveződik. Az idén harminchét éves Kispál és a Borz a Boldogkisfalud Feszten zárja tavaszi turnésorozatát, de fellép még az ötödik születésnapját ünneplő Carson Coma, a Felefánt (Szendrői Csaba - Tóth András duója), Németh Juci és G. Szabó Hunor párosa, Beck Zoli és Grecsó Krisztián duója, valamint a francia Les Gars Dans L'Coin is.

Sör és bor

A zenei programok mellett a gasztronómiára is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők: rendezvényen tíz borászat termékei lesznek elérhetők és egy vendégborász is érkezik a fesztiválra. A sörkedvelők a tokaji BAZ Beer kézműves sörfőzde kínálatából válogathatnak.

A Seven Hills Distilleryben Tokaj Gint és Furmint Vodkát kóstolhatnak majd a látogatók, akik egy "lepárlótúrán" a berendezéseket is megismerhetik.

Lesznek hajós borkóstolók a Bodrog folyón, dűlőtúrák, de Závada Péter költő és Luka Enikő soproni borász beszélgetéssel egybekötött borkóstolóján is részt vehetnek a vendégek. Emellett a fesztivál Ungváry Krisztián történész és borász előadásának és kostolójának is helyszínt biztosít, de színházi produkciók is vendégeskednek majd a rendezvényen - írták a szervezők - tudta meg a boon.hu.

Futnak, kerékpároznak

Az eseményt idén egy sportos kísérőrendezvénnyel bővítik, melyen a jelentkezők egy biciklis és két futó számban próbálhatják ki magukat. A futóversenyek útvonala a Bodrog gátján és partján vezeti a résztvevőket, míg biciklivel a Tokaji Kopasz-hegy megkerülése lesz a cél.

Egy másik kísérőrendezvény, az Art kontroll egy képzőművészeti kiállítássorozat keretében ad lehetőséget fiatal művészeknek a bemutatkozásra, de elismert alkotók műveit is megtekinthetik a látogatók.

Sátorhelyekkel is készültek

A tájékoztatás szerint a község szívében, a képzőművészeti kiállítások és a sportrendezvény szomszédjában az Öreg Tölgynél sátorhelyekkel is készülnek a szervezők, de lesz sport- és BMX pálya, valamint biciklikölcsönző is.