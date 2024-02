Emberei nagy részét otthagyta, csak régi jó barátja, Szuhay Mátyás és a legjobb katonái tartottak vele. Sikerült észrevétlenül bejutniuk Miskolcra. Felesége, Zsuzsánna nagyon örült annak, hogy végre újra találkoztak, de alig ismerte meg férjét. A hosszú háború, a bujdosás meglátszott rajta rendesen. Szepessy Pál miskolci otthona valahol a mai Petőfi utcában lehetett.

Miközben a ház úrnője bőségesen megvendégelte a kissé hitehagyott kuruc csapatot, ezt kérdezte férjétől:

„– De most már csak vége szakad a harcnak, bujdosásnak, ugye, lelkem uram?

– Most kezdődik még az igazi. Már Szendrő is kiesett az özvegy nádorispánné kezéből. Ez volt pedig utolsó mentsvárunk. Üldözött vadak vagyunk, hacsak Apaffy uram őnagysága majd pártunkat nem fogja. Már nekem a Királyhágón innét nincsen maradásom. Most is csak óvást jöttem be hozzátok búcsúzóra, hogy azután megint nyakamba vegyem a világot – Erdélyországban keresni a Csaba hírét megerőtlenedett hazám sebeire.”

Koccintott rá Szepessy

Könnyes szemmel hallgatta ezeket a szavakat szegény Zsuzsánna asszony.

„– Fogadom a deres szakállamra – buzog fel Szuhay –, hogy ha legalább kétezerre szaporul a fegyveres magyarom, kitisztítom vele az egész felvidéket a selyma némettől.

– Igyunk rája! – koccint Szepessy – manapság úgyis csak az a mienk, amit elfogyasztunk. Egyebünket elrabolja a német, ez a nemzet kebelén táplált kígyó és fölprédálja a török, ez a nemzet vérét szopó telhetetlen medve. Rossz világ jár a magyarra – kiváltképp a magunkfajta »rebellis«-ekre, akik már néha napján megtáncoltattuk Spork meg Spankau generálist. Hogy is dalolják csak rólunk a labancok: Jaj már minékünk rebelliseknek, Szuhay Mátyás, Pál Szepessynek, Zákány István hosszúhaju árva fejinek – Nincs ereje. Sem bére Böjtöléseknek.”

A császáriak kétezer tallér jutalmat tűztek ki Szepessyre és Szuhayra. Ezt a hírt még Zsuzsánna asszony sem hallotta, de miután elmondták neki a vendégei, azonnal őrszemeket küldött ki a környező utcákba. Meghagyta nekik, hogy bármi gyanús „mozgolódás” esetén azonnal szóljanak neki. (Folytatjuk…)