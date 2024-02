Márk négy évvel ezelőtt költözött Mezőkeresztesről a Szervita Családi Nevelőotthonból. Több szakmát megtanult a Martin János Szakképző Iskolában, amelyekben sajnos nem tudott elhelyezkedni. A Szimbiózis Alapítványnál viszont lakhatáshoz is jutott és munkát is kapott. Szandi Tornanádaskáról szintén gyermekotthonból érkezett az öccsével. Jelenleg konyhai kisegítőként dolgozik, és hobbija a dekoráció készítése újrahasznosított anyagokból. Kapcsolatuk lépésről lépésre bontakozott, de a közös érdeklődési kör, a filmek és a zene szeretete a kezdetektől összekapcsolta őket. Márkban sok félelem, szorongás volt, hogy meg merje vallani a lánynak érzéseit, és Szandinak is idő kellett ahhoz, hogy megbízzon Márkban. A szívnek azonban nem lehet parancsolni, és egy közös séta végén egyszer csak kézen fogva jelentek meg a társaik előtt. Innentől mindenki számára egyértelművé vált, hogy összetartoznak.

Szenteste történt a lánykérés

A kapcsolat megerősítésére sem kellett már sokat várni, hiszen Márk fejében megszületett az eljegyzés terve. Cinkostársakat is beavatott, hiszen Szandi testvéreit és a gondozójukat is bevonta az előkészületekbe, akik a megfelelő gyűrű kiválasztásában is segítségére voltak.

December 24-én tette fel a nagy kérdést, de ezt megelőzte egy kis figyelemelterelés. Szandi ébresztőórája elromlott, így azt kapott ajándékba, és azt nyújtotta át a lánynak. Mikor a lány megköszönte, célzott rá, hogy a zsebében is van még valami. Az igazán megható pillanatok ekkor következtek, hiszen a gyűrű lapult a kis dobozban, ami ezek után felkerült Szandi ujjára, és azóta le se került onnan. Márk bízik abban, hogy jó döntést hoztak, és az elkövetkező éveket együtt fogják tölteni. Esküvőt is terveznek, de ehhez még gyűjteniük kell.

A szakember véleménye

Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke a fiatalok története kapcsán elmondta, hogy a szerelem érzése a fogyatékkal élő emberek körében is jelen van, a hormonok ugyanúgy tombolnak náluk is. Ezekben az esetekben viszont fokozottan figyelni kell arra, hogy egy esetleges szerelmi csalódás feldolgozása hogyan történik. Mivel az énvédő mechanizmusaik nem biztos, hogy jól működnek, egy visszautasítás, kikosarazás esetében előfordulhat egy esetleges önbántalmazás, vagy mély dep­resszió lép fel, ami különös figyelmet igényel a velük dolgozó – jelen esetben az alapítvány szakemberei részéről. Arra is nagy hangsúlyt helyeznek, hogy a szexualitással kapcsolatos kérdésekkel vagy esetleg más tabunak számító témával találkozzanak a fiatalok. Lehetőségük van akár a gondozókkal történő egyéni megbeszélésekre, de előadásokat is hallgathatnak ebben a témában, illetve az egyedülállók önbizalom-növelő tréningeken is részt vehetnek. Erre jó példa a 2023-ban lezajlott komplex önbizalom-erősítő és önismereti foglalkozássorozatuk a „Love special – Tűzbe hozunk” elnevezésű kurzus.

Különleges kurzus

Ebben a jelentkező hölgyek megtanulhatták, hogyan ápolják az arcukat, fessék ki magukat szolidan, milyen színek és fazonok állnak jól a ruházkodásban, miként fejezzék ki jól a gondolataikat és érzéseiket, s hogyan álljanak ki magukért idegen környezetben is.