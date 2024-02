Kilenc csapat mintegy száz tagja nevezett be az idei, immár harmadik alkalommal megrendezett bodrogközi fiatalok böllérversenyére Karcsán. A Bodrogközi településen két éve hirdették meg először 35 év alattiak számára a hagyományőrző böllérversenyt, amelynek célja a falusi disznóölések hangulatának- és a hozzá kötődő hagyományok megőrzése. Milinki László polgármester szerint nagyon jó volt a fogadtatása a rendezvénynek, amit az is igazol, hogy folyamatosan sokan jelentkeznek a jó hangulatú megmérettetésre.

Több civil szervezet rendezi

A polgármester hozzátette: a rendezvény lebonyolításában kiemelt szerepet vállaltak a helyi civil szervezetek, vagyis a Karcsai Fiatalok Társasága (KFT), valamint a Karcsaiak Karcsáért Egyesület, az önkormányzat pedig a rendelkezésére álló hátteret, főleg az infrastruktúrát biztosította. Kiemelte: Karcsán egy évben 20-22 rendezvény van, amit az önkormányzat mellett több civil szervezet szervez. A zsűri a perzselést, a hurka-kolbász elkészítését tálalását, valamint a tepertőt díjazta. Milinki László a rendezvény elindítását azzal indokolta, hogy bár korábban szinte minden portán tartottak háziállatokat, ma már a falvakban is mindenki városiasan él, vagyis „golfpályát akar csinálni a kertjéből”. Így egyre inkább feledésbe merülnek az állattartáshoz köthető hagyományok. A fiatalok böllérversenye egyrészt bemutatja, hogy vannak még huszonévesek, akik értenek a hagyományos disznófeldolgozáshoz, aki pedig nem, de érdekli ez a fajta gasztro-kulturális élmény, lehetősége van ellesni a fortélyokat - mondta. Az idei versenyre a karcsai ifjak mellett a környékbeli településekről, például Pácinból, Bodroghalomból, Tiszakarádról, valamint a felvidéki Nagykövesdről érkeztek csapatok.

Formálódik még a verseny

Ifj. Milinki László, a KFT elnöke, szervező tudósítónknak kifejtette: a verseny még most, harmadik alkalommal is alakulóban van, formálódik. Bár először kizárólag 35 év alattiak számára hirdették meg a versenyt, közben rájöttek, hogy kell egy idősebb, avatottabb kéz a sertés feldolgozásához, az ételek szakszerű elkészítéséhez. Ennek megfelelően módosítottak a szabályokon, vagyis egy-egy korosabb tagja is lehet a csapatnak. A verseny egyébként rendkívül népszerű a környékbeli településeken élő fiatalok körében, vannak csapatok, amelyek már az aktuális rendezvény végén jelentkeznek a következőre – mondta ez elnök. Kiemelte azt is: a nagy érdeklődés miatt azt tervezik, hogy a korlátozott lehetőséget biztosító jelenlegi helyszín – vagyis az iskola és a művelődési ház közös udvara – helyett olyan helyre viszik a rendezvényt, ahol több csapat is indulhat.

Újra lehet kezdeni az életet egy faluban

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő lapunknak kifejtette: bár falun is kiveszőben van a disznóölések hagyománya, a verseny rávilágított arra, hogy szép számmal akad olyan fiatal, akinek a kezében vannak a nagyapáktól, apáktól tanult mozdulatok. Hangsúlyozta: a kormány családpolitikájának köszönhetően újra lehet kezdeni az életet egy faluban is, hiszen egy falusi porta nemcsak kényelmes és nyugodt életet tud biztosítani, de módot nyújt a részleges önellátásra is. A falusi udvaron ugyanis lehet tartani baromfit, vagy akár sertést is. Igaz odafigyelést, egy kicsit több munkát és kötöttséget jelent az állattartás, de egészséges alapanyagot biztosít a háztartásnak – jelentette ki a honatya. Ráadásul a koronavírus-járvány időszaka, valamint az orosz-ukrán háború okozta gazdasági nehézségek megmutatták, hogy az önellátásnak a mai napig létjogosultsága is van – közölte dr. Hörcsik Richárd.