„Ez a diplomám arra fog emlékeztetni, hogy mennyi minden pozitív irányba változott az életemben – mondta Hegedüs Brigitta. – Artúr rengeteget hozzátett ahhoz, ahol most vagyok, sok támogatást adott” – tette hozzá.

Artúr bátorítja gazdáját

Brigitta elmondta, hogy voltak negatív tapasztalatai gyerekkorában az elfogadással kapcsolatban. Ez az általános iskolában, gimnáziumban és az első egyetemén is vele volt, egészen addig a pontig, ameddig nem lett vakvezető kutyája.

„Miután hozzám került Artúr, már sokkal jobban tudtam kapcsolatot létesíteni a csoporttársaimmal, tanáraimmal. Végre kialakult egy baráti köröm. Nagyon pozitívan élem meg ezeket az éveket. Volt olyan kedves tanárom, aki felírta Artúr nevét a névsorba és felolvasta, hogy jelen van-e a teremben. Artúrnak nemcsak vakvezető, hanem terápiás kutya tulajdonságai is vannak. Nagyon félős voltam a vizsgákon, de amióta ő velem van, a stressz oldódott bennem” – mondta mosolyogva.

Brigitta és Artúr

Forrás: Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola

Brigitta elmondta, hogy sokat köszönhet vakvezető kutyájának és Miskolcon megismert tanárainak, barátainak.

Brigitta túra egyesület alapításán gondolkodik

A párjával, Zsolttal és kutyájával sokat túráznak, gyakran előfordul, hogy a szervezők Artúrnak is készítenek oklevelet.

„Vannak olyan egyesületek, ahol örömmel veszik, hogy együtt indulunk. Igaz, olyan egyesületet még nem találtunk, ahol figyelembe veszik a látássérülteket, hogy könnyebben teljesíthessük mi is az útvonalakat, ezért most egy saját egyesületen gondolkozunk” – avatott be a terveibe.

Tenni akar a látássérültek jogaiért

Brigitta 5 éves képzésben folytatja tovább a tanulmányaimat a jogász szakon Miskolcon: „A sok negatív tapasztalatom motivál a jogi képzésben, mert a többség továbbra sem ismeri a segítő kutyákra vonatkozó jogszabályokat, illetve a jogszabályok sem fednek le mindent, ezért sok nézeteltérést tapasztalhatunk látássérültként. A szakdolgozatomat is erről írtam. Országos szinten interjúztattam látássérülteket a negatív tapasztalataikról.”