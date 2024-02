A B.-A.-Z. Megyei Kórház radiográfusa nyerte a Siemens CT-képalkotó világversenyének szakmai közönségdíját. Mitől tetszhet, mitől lehet szép, mondhatni művészi értékű egy CT-felvétel? – kérdezte a tíz éve megjelent interjúban Péterffy Lászlót Szalóczi Katalin.

"Ahhoz, hogy egy ilyen minőségű felvétel szülessen, elég sokat kell dolgozni rajta, utó képfeldolgozásra alkalmas rendszerekkel. Ezek voltaképp számítógépes programok" – mesélte a szakember, aki a díjnyertes felvétel születéséről is beszámolt. "Vannak olyan speciális esetek, havonta 2-3, amelyeknél az orvos kéri az utó képfeldolgozást, mert például más diagnosztikus eljárás nem jöhet szóba. Így történt ez annak a 12 éves kislánynak az esetében is, akinek a mellkasi felvételével indultam, s nyertem. A kislány lényegében minden gyógyszerre allergiás, így a CT azért jött szóba, hogy ne kelljen nála tüdőtükrözést végezni, ami gyógyszer nélkül nem lehetséges. A másik, amiért erre a felvételre esett a választás, hogy mindezt sikerült alacsony sugárdózis mellett elkészítenem. Ez a verseny egyik feltétele volt. Általában nagyon odafigyelünk erre, hiszen vannak betegek, akiknél 2-3 havonta kell CT-felvételt készíteni, ami ha összeadódik (márpedig összeadódik), nem kis sugárterhelést jelent. Amikor pedig gyerekről van szó, különösen odafigyelünk. Ráadásul a nevezések többségét egy olyan, két röntgencsöves rendszerről küldték be, amely rendkívül gyorsan szkennel, így sokkal könnyebb alacsony dózisú vizsgálatokat végezni. A nálunk működő, egy röntgencsöves géppel jobban oda kell figyelni, ha ilyen alacsony dózisú vizsgálatot akarunk végezni."