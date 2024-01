A Vasvár Úti Általános Iskola udvarára számos fából készült virágtartót és szeméttárolót helyeztek ki az elmúlt időszakban. A kültéri elemek pedig amellett, hogy esztétikusak, hasznosak is. Hiszen egy-egy szünet alkalmával adja magát a lehetőség, hogy a billenthető kukákban landoljon a csokis papír, vagy éppen cukros zacskó. A környezet megóvását a területi képviselők prioritásként kezelik. Erről is beszélt az ózd.hu oldalon a Nagy Imre úti dühöngőnél Kellóné Mezőtúri Márta, aki tavaly több szemetest is igényelt erre a területre.

A játszótérre is kellett

„A Nagy Imre út háta mögött két játszótér is van. A lakosság kérése volt, hogy a másik játszótérre is tegyünk már egy szemetest, hiszen a gyerekek isznak nyáron, szomjasak és nem volt erre lehetőség, hogy megfelelő helyre dobják a szemetet. Én örülök, hogy a lakosság is most már egyre jobban a környezetvédelem felé tekinget, hiszen ha óvjuk a környezetünket és vigyázunk rá, és ezt a gyermekek látják, akkor ők is ebben nevelkednek fel és tisztább környezetünk lesz” - mondta Kellóné Mezőtúri Márta, területi képviselő.

Az Újtelepen nagy erőkkel zajlik az újabb szemetesek és virágládák összerakása. Egyelőre csak összeszerelik őket, a lazúrozással várnak még kicsit, akkor folytatják, ha melegebbre fordul az időjárás. Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási programja 2023. december elsején indult és 2024. február 29-ig tart. Törekednek a precizitásra, fontos számukra, hogy jó minőségű termékek készüljenek. Tizenkét fő, kilenc segéd és három szakmunkás fáradozik azon, hogy idén is elkészüljön a tervezett darabszám.

Környezettudatosságra nevel

„Nagy igény van a virágtartókra és a szeméttárolókra, a területi képviselők és az intézményekben is igényt tartanak rá. Elsősorban a szegregált területeken vannak kihelyezve a termékek. Én úgy gondolom, hogy fontos ezeknek a termékeknek a gyártása, ami szerintem környezettudatosságra neveli a szülőket, a gyerekeket és mindenféleképpen fontos az, hogy tovább gyártsuk és felhívjuk a figyelmet a környezettudatosságra” - emelte ki Váradi József, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A szeméttárolókat korábban, ám a virágládákat tavaly kezdték gyártani. 2023-ban mindkét termékből egységesen harminc-harminc darabot készítettek el. Mára a használt raklapok ideje lejárt, most a nyersanyagot egy helyi építőipari vállalkozástól szerezték be.