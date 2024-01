Az egykori kohászvárosban több évtizede működik az Ózdi Városi Könyvtár. A Petőfi úti főkönyvtár, valamint az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár az elmúlt esztendőben is változatos programokkal várta az olvasni vágyókat, az irodalomkedvelő látogatókat. Csörgőné Csépányi Krisztina elmondta, nincs megállás, hiszen hiába, hogy lezárult az év, máris a magyar kultúra napja tiszteletére készülnek két könyv bemutatásával.

Különlegességek

„Új programot is tudtunk indítani az elmúlt évben. A Madách Színházzal együttműködve elindítottuk az online színházvetítés programunkat, illetve a családi játszónapunkat, mely sikeresnek bizonyult, amikor a könyvtár tereinek majdnem minden terét ki tudtuk használni. Volt Baba Klubunk, volt Mesekuckónk, Társasjáték Klub és Anime Klubunk is, de egy-egy meseelőadással is kedveskedtünk a gyerekeknek. Ezeken az alkalmakon sokan kölcsönöztek és sokan beiratkoztak a könyvtárba, aminek nagyon örültünk, hiszen legfontosabb feladatunk az olvasás és a könyv megszerettetése” - mondta Csörgőné Csépányi Krisztina, az Ózdi Városi Könyvtár vezetője az ozd.hu-n.

Az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár is tárt kapukkal várta a látogatókat, akiknek számtalan és különleges lehetőségeket kínálták. Több generáció fordul meg az intézményben, akik számára a közösségi terek családias hangulatot biztosítanak. Az általános iskolák diákjai is nagy érdeklődéssel vettek részt a szervezett programokon.

Központban a család

„Én azt gondolom, hogy az egyik legnépszerűbb a családi napok, a családi játszónapok voltak. Itt a legkisebbektől kezdve, a legnagyobbakig minden korosztályt lefoglalunk. A Petőfi úti könyvtárban minden kis sarok, minden rész foglalt, mindenhol különböző tevékenységekkel biztosítjuk, hogy jól érezzék magukat a gyerekek és a szüleik is. Nagyon népszerűek voltak a tudásbővítő ismeretterjesztő foglalkozásaink különböző témakörökben” - emelte ki Császár Éva, az Ózdi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa.

A könyvtárosok aktívan figyelnek az irodalmat kedvelők könyvtárral kapcsolatosan megfogalmazott véleményére, igényeire, szükségleteire. Nagyon fontos, hogy könyvtár és a közösség között a jó kapcsolat a jövőben is működjön, hiszen egy a cél: az olvasókkal való megfelelő együttműködés annak érdekében, hogy minél többen látogassanak el a könyvtár falai közé.