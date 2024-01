Összetartozásukról, barátságukról és az alma mater iránti hűségükről idehaza, de hazánk határain túl is ismeretesek a sárospataki diákok. Éppen ezért most a Pataki Öregdiákok Baráti Köre egy régóta dédelgetett, kedves tervet kíván megvalósítani: 1984 augusztusában nagy találkozót rendez Sárospatakon a Magyarországon és a külföldön élő volt pataki diákok részvételével. A baráti kör elnökének, dr. Újszászy Kálmánnak az irányításával már meg is kezdték az előkészületeket – idézhetjük fel az egykori cikk segítségével.

Azért ilyen korán kezdtek bele – tájékoztatta a megszólaltatott az olvasókat –, mert Amerikából, Kanadából, Ausztráliából is várnak öregdiákokat családtagjaikkal együtt, nekik is és az európai országokból érkezőknek is kellő időre van szükségük az utazásuk megtervezéséhez.