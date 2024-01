Kilencvenmillió utas! Ennyit szállítottak az elmúlt évben a Volán 3-as számú Vállalatának autóbuszai, gépkocsivezetői. Kimondani, is sok – foglalta össze a beszámoló, elmagyarázva, mit is jelentenek ez azt jelenti, mintha az ország valamennyi lakója legalább nyolcszor, és Borsod népe - beleértve a csecsemőket is -, legalább 120-szor vette volna igénybe a vállalat járműveit. Igen nagy ebben a fejlődés is: tavaly 14,4 százalékkal több ember vette igénybe ezt a szolgáltatást, mint az előző évben.

A megye útjain majdnem megállás nélkül futnak a Volán autóbuszai – idézhetjük fel az ötven évvel ezelőtti helyzetet. A Kácson lakó és az Edelényben dolgozó bányászokkal legalább hajnal háromkor indulnia kell az autóbusznak, hogy a munkások ötkor már a munkahelyen legyenek. A délutános műszakban dolgozókkal pedig több helyen éjfélkor, vagy azután érkezik az autóbusz a végállomásra.