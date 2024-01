A város első feladata lesz – mint minden nagy út kezdetén –, hogy felállítsa azt a tervet ami mentén a megvalósulás zajlik majd. Ez stratégiai dokumentum a Városi Klímaszerződés. A kidolgozott klímaszerződés márciusban lesz benyújtva az Európai Bizottságnak és remélhetőleg néhány hónapon belül elbírálásra kerül, ha kedvező fogadtatásra talál. Ennek a szerződésnek mint stratégiai dokumentumnak van egy akcióterv része ahol a feladatok és az intézkedések találhatók, van egy finanszírozási terv része ahol a források megtervezése történik majd, talán a legfontosabb, leglényegesebb része azonban ami elköteleződéseket tartalmazza.

A civileket is bevonják

A küldetés középpontjában ugyanis a város lakói állnak éppen ezért civil szervezeteket is szeretnének bevonni a megvalósításba hiszen a klímaátállás az nem csak a kormányzatnak a feladata hanem valamennyiünk felelőssége. Az ötletelés már el is kezdődött hiszen a tervezzükmiskolcot.hu felületen a coolmiskolc menüpont alatt bárki magánszemélyek, intézmények, civil szervezete, cégek is tehetnek javaslatokat a tervbe, illetve tehetnek vállalásokat, hogy ők maguk mit tennének annak érdekében, hogy ezek a közös célok teljesüljenek.