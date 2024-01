A világban és országos szinten jelentkező nehézségek Putnokot is érintették. Az önkormányzat azonban a racionális gazdálkodásának köszönhetően továbbra is stabil lábakon áll. Az intézményekben takarékoskodnak, a napi működésre odafigyelnek, így az elmúlt esztendőben egyáltalán nem volt fennakadás. Emellett pedig folytattatták a megkezdett fejlesztéseket és a lakosság számára is fontos közösségi rendezvények is visszatértek a mindennapokba. Ez pedig rendkívül fontos, hiszen a gömöriek ismét közösen szórakozhattak a mögöttünk hagyott esztendőben.

Spórolnak, kijönnek

Az Unió részéről tapasztalható megszorítások valóban érzékelhetőek. Az viszont örömteli, hogy az inflációt sikerült visszább szorítani - fogalmazott a mögöttünk hagyott időszakról Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. - Az önkormányzat megvilágításában a gazdasági környezet természetesen megkövetelte tőlünk a takarékosságot. Örömteli, hogy a rezsicsökkentés továbbra is megmaradt, ettől függetlenül az intézmény rendszerünkben nagyon odafigyelünk az energia felhasználásra. Azt tapasztaltuk, hogy így azért ki lehet jönni, megoldható a biztonságos működtetés.

Van hol dolgozni

A foglalkoztatás szempontjából tendencia, hogy az emberek a közmunkaprogramból az elsődleges munkaerőpiacon találnak lehetőséget, most már Putnokon és vonzáskörzetben is. A napelem parkban, a csapadékvíz-elvezetési programban és a gömöri településen lábat vetett vasszerkezet-gyártó cégnél is többen elhelyezkedtek. Emellett a környék nagyfoglalkoztatói is számítanak a putnokiak munkájára.

Számunkra ez is örömteli, ugyanakkor az évekkel ezelőtt elindított értékteremtő közfoglalkoztatást át kellett gondoltunk - folytatta Tamás Barnabás. - Ezeket a programokat ugyanis jelenleg csak csökkentett létszámmal tudjuk működtetni. Összességében azonban nincs okunk a panaszra, az önkormányzat és a város is jobb évet zárt, mint a Covid idején bármikor.

Több rendezvény

Ezt a Putnokon megtartott rendezvények, közösségi programok is alátámasztják. Néhány nappal ezelőtt a Mindenki Karácsonya című eseményen is látszott, hogy a közösségnek mekkora ereje van Gömörben is. Emellett azonban idén megtartották a nagy hagyományokkal rendelkező Gömör Expot, ősszel pedig a Krumplifesztivált.

Nagyon fontosak ezek a programok. Hiányoltuk, amikor nem lehetett megtartani, most viszont boldogok vagyunk, hogy újra együtt lehetünk - szögezte le Putnok polgármestere. - Természetesen jövőre is folytatni szeretnénk a jól bevált kulturális eseményeket, amelyet tavasszal kiegészítünk egy újabbal. Szeretett településünk ugyanis várossá nyilvánításának 35. évfordulóját ünnepli, amire természetesen mi is nagyon készülünk. A pályázatok is futnak, és további terveket is meg szeretnénk valósítani. Fiatal párok számára alakítjuk ki a Fecske Házat, ahol öt éven keresztül lakhatnak majd. A Gömöri Múzeumot is a végleges helyére kívánjuk költöztetni, amely egy telken lenne a Holló László Galériával. Amikor ez sikerül, akkor folytathatjuk a szálláshely-bővítést, ami a korábban végrehajtott turisztikai fejlesztének egy újabb fázisa lehet.