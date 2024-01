Hány fővel és milyen korosztályból versenyeztek a miskolci csapatok?

A nagy csapatunk tizenhat fővel indult. A szinkronkorcsolya csapatoknál általában ez a létszám, illetve négy fő tartalékossal kell, hogy rendelkezzenek. Vannak kategóriák, amelyek létszámhoz kötöttek, de van olyan is, ahol mehetünk tizenhat fő alá, a kicsi csapatban most tizenketten korcsolyáztak együtt. A „Tiny” csapatban nyolcévestől tizenegy éves korig, a „Mix” csapatunkban tizenkettő évtől tizenöt éves korig korcsolyáznak a gyerekek

Milyen a jó kűr?

A jó kűrhöz kell egy jó edző, aki összerakja. A mi vezetőedzőnk, Huszár Diána, segédedzőnk Gaál Anna. Úgy gondolom, hogy Magyarországon nekünk van az egyik legjobb edzőnk. Huszár Diána olyan képzelőerővel és olyan tehetséggel rendelkezik, ami látszik az eredményeken. Évek óta hozzuk az első helyeket. Ha nem első helyet, az sem azért van, mert a kűr nem jó, hanem azért, mert a gyerekek éppen nem adták úgy elő, ahogy kellett volna. Természetesen a gyerekek is kellenek hozzá, akik kivitelezik az egész kűrt, nagyon-nagyon sokat gyakorolnak.

Mennyi időt töltenek ahhoz a gyerekek a jégen, hogy összeálljon egy ilyen program?

Az idei szezonunk nagyon nehéz, mert Miskolcon a jég bérleti díja rendkívül magas. Ezért nem tudják a szülők megfinanszírozni azt, hogy megvegyük azt a mennyiségű jégidőt, amire szükség lenne. A szezon elején az edzőkkel összeülve úgy döntöttünk, hogy Miskolcon és Sátoraljaújhelyen fogjuk a szezont letudni, a jeges edzések kapcsán Sátoraljaújhelyen ugyanis sokkal olcsóbb a jég. Úgy alakult, hogy két edzésük van hetente Miskolcon, és kéthetente van egy intenzívebb napunk Sátoraljaújhelyen. Több edzőtábort beiktattunk, volt ősszel is, télen is, hogy minél jobban tudjuk őket erősíteni, de ezért így nehéz dolgunk van. Már most látjuk, hogy ennek a helyzetnek van sok előnye és hátránya is. Hátránya az, hogy nagyon fárasztó a sok utazgatás és az, hogy itthon a nagyobbak túlnyomórészt este fél tízkor jönnek le a jégről, a kicsik reggel hatkor kezdenek. Az előnye, hogy megfigyeltük azt, ha Sátoraljaújhelyre megyünk, akkor többnyire mindenki jön. Idén volt szerintem az első olyan szezonunk, hogy augusztus végére készen lett a kűrünk. Nyilván szülők nélkül ez nem működhetne. A szülőkkel volt egy kis vitánk, természetesen ők sem akarták, hogy a gyerekek ingázzanak, de ez másképpen nem tudtuk megoldani.

Bolobásné Szabó Anita

Mi a szépsége a klubelnöki feladatnak?

A klub elnökségét Gulyásné Sinka Erikától vettem át, aki harmincegy évvel ezelőtt indította útjára a Jégvirágot. A nagyobbik lányom tíz évig volt a klubban. 2019-ben vettem át a feladatot, szülőből lettem koordinátor, koordinátorból lettem Gulyásné Erika jobb keze, és utána elvállaltam az elnöki pozíciót is. A munka szépsége mindenképpen a gyerekek. Nagyon szeretem a gyerekeket, az összes olyan, mintha az enyém lenne. Az elnökség mellett én vagyok a nagycsapat, a „Mix” koordinátora, tehát én is aktívan részt veszek az életükben. A másik szépsége maga a sport, mert én úgy gondolom, hogy ez a legszebb sportág, ami létezik legalább is látványra, a harmadik pedig az, hogy ezek a versenyek az egész klub számára kihívásokat jelentenek, leszervezni, felkészüli az egész évet beosztani.

És a nehézségek?

A nehézség évről évre nő, most eljutottunk arra a pontra, hogy ha az edzőkkel nem jutunk erre a „sátoraljaújhelyes” kompromisszumra, akkor lehúztuk volna a redőnyt, akkor megszűnünk létezni. Egyszerűen azt a mennyiségű jégidőt, amire a gyerekeknek szüksége lenne, nem tudjuk megfizetni. Nem tudom olyan magasra emelni a sportolóink tagdíját, hogy azt a szülő el tudja viselni, és ki tudja fizetni. Ha nem emelem a tagdíjat, akkor nyilván nem tudok annyi jeget venni, tehát ez egy ördögi kör. Támogatóink vannak, nem sok, de azért egy-kettő akad. Elsősorban anyagi támogatással lennénk előrébb. Kaptunk egy nagyvonalú felajánlást egy autószalontól, egy elektromos, nyolcszemélyes kisbuszt ingyenes használatra, amivel meg tudtuk oldani, hogy Sátoraljaújhelyre lejárjunk. Ez is óriási segítség. A szinkronosok mellett egyébként egyéni korcsolyázóink is vannak, sajnos nekik van a legnehezebb dolguk. Nagyon ügyesek, nagyon tehetségesek, mivel azonban nekik van a legkevesebb jégidejük, számukra a legnehezebb a felkészülés. Mindezek ellenére nagyon büszkék vagyunk rájuk is, hiszen a Műkorcsolya és Jégtánc Országos Bajnokságon január 27 -28-án nagyon szépen megállták a helyüket.

Van lehetőség arra hogy ha valaki, aki a korcsolyázáshoz kedvet érez, „jégvirágos” legyen?

Igen, több csapatunkba is várjuk a jelentkezőket. A legkisebbek a „Minik”, ide négy-, öt-, hatéves, korcsolyázni tudó gyerekeket várunk. Elindítottunk most egy olyan vegyes kategóriájú csapatot, ahova most kerülnek be tizenöt éves lányok, már jégstabilitásuk van, és tudnak korcsolyázni, ezért szeretnénk őket tizenhat fősre duzzasztani, és márciusban már versenyen indítani. Van még egy „Adult” csapatunk, ők abszolút a korcsolyázni szerető felnőttek, középkezdő szinten vannak. Többnyire szülőkből állnak, de bárki számára nyitott ez a csapat, aki huszonhat éves elmúlt, csatlakozhat hozzájuk.