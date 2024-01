Tízévente egyszer, ha sikerül megszervezni egy olyan koncertet, amelynek fellépői általában akkor tartják az óráikat, amikor a hangversenyek kezdődnek. Ez most kihagyhatatlan alkalom volt, hiszen fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepli a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ebben a tanévben. Megnyitó beszédet Cseke Gábor igazgató mondott. Fellépett sok művészetis tanár, de még a közismereti tárgyak oktatói is kedvet kaptak, hogy magas színvonalú produkciót adjanak elő a másfél órás koncert alatt. Néhány volt tanárt is visszahívtak erre az alkalomra, mint ahogy vendég előadók is szerepeltek egy-egy közös műsorszámban. Felcsendült Mozart Török indulója, de volt Bach-, Händel-, Haydn-, Debussy- és Weiner Leó-darab. Végül pedig megénekeltették a közönséget Nemes István és Dés László A zene, az kell című dallamával.