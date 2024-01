Elismerő címeket és kiválósági díjakat adott át a magyar kultúra napján a közművelődési szakterületen a Kulturális és Innovációs Minisztérium a magyar kultúra egyik bölcsőjében, a felszentelésének 800 éves jubileumát ünneplő Pannonhalmi Bencés Főapátságban. Csák János, a kulturális és innovációs miniszter ünnepi beszédében arról beszélt, hogy a magyar kultúra továbbvitele nemcsak kiváltság, hanem kötelesség.

Lelki örökség

„Az Isten, haza, család szeretete, és elkötelezettség az alkotmányos magyar szabadság iránt, ez tartja össze a magyar kultúrát. A magyar kultúra napja mindannyiunk ünnepe”, fogalmazott Csák János. A szaktárca vezetője hozzátette: a kultúra nemcsak a művészeti értékekben és a tudományos eredményekben mérhető, hanem az életmódunkban és az észjárásunkban is. Nemcsak a magyar nyelvet beszéljünk anyanyelvünkként, hanem zenei és vizuális anyanyelvünk is van. Csák János azt is kiemelte, hogy a kultúra generációkon átívelő módon épül hosszú időn keresztül, és csak azok a kultúrák élnek túl, akik értelmezik a környezetet és képesek navigálni egy nemzet hajóját. A magyar kultúrát lelki örökségként tudja átadni egy nemzedék a következőnek, a világon máshol pedig nem születik válasz a magyar problémákra.

Kiemelkedő munka

Ünnepélyes keretek között a Minősített Közművelődési Intézmény Cím elismeréseket, a Közművelődési Kiválóság Díjakat, és első alkalommal a Minősített Közösségi Színtér Cím elismeréseket is átadták. A minősítésekre azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a minőségfejlesztés, a hatékony munkavégzés területén kimagasló teljesítményt nyújtanak, újításokat vezetnek be, és képesek irányt mutatni másoknak. A közművelődés díjazott és elismert szereplői jó gyakorlataikat szakmai napokon és rendezvényeken osztják meg, újításaikról és eredményeikről beszámolnak, szakmai hálózatot hoznak létre, széleskörű partnerséget alakítanak ki, valamint a fiatal munkatársakat támogatják.

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím, a Közművelődési Minőség Díj összetartozik a Nemzeti Művelődési Intézet nevével. Immár ebbe a rendszerbe illeszkedik az újonnan alapított Minősített Közösségi Színtér Cím is. A Nemzeti Művelődési Intézet fogja össze a pályázatokat a kiírástól a minősítések lezárásáig, javaslatokat fogalmaz meg a további fejlesztések területén, és erősíti az intézményeket feladatellátásuk során.

Büszkeségeink

2024-ben Minősített Közösségi Színtér Cím viselésére jogosult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből Kenézlő Község Önkormányzata és Tardona Község Önkormányzata.