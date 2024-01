Befejeződött a hosszúra nyúlt téli szünet a közoktatásban – a szakképzésben képződőknek kicsit rövidebb járt - és hamarosan a félév is hasonló sorsra jut majd. Jön a félévi értékelés, az osztályozó értekezlet és döntenek a tavaszi félév menetét illetően is. Az ovisuli is rajtol, mely egy remek képződmény többek között az iskolai rajtpozíció különbségeinek kiegyenlítésében. Külön program a végzős diákoknak a hamarosan esedékes központi felvételi vizsgára való felkészítése. Az időjárás téliessé válása ismét előtérbe hozza az energiatakarékosság kérdését, mely így több odafigyelést igényel. Adminisztrációs feladatot ad, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény alapján a köznevelési intézményben foglalkoztatott alkalmazottak jogállása idén megváltozott. Az újévi körülmények vizsgálata közben ne feledkezzünk meg a pedagógus javadalmazás versenyképessé tételének első lépéséről sem, mely „egy nehéz szülés után” szintén az új évtől válik aktuálissá.