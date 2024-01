Elhunyt Prof. Dr. Lothar Dresen, a Ruhr-Universität Bochum egykori professzora, Földtudományi karának egykori dékánja, a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora és a Magyar Geofizikusok Egyesületének tiszteletbeli tagja, a miskolci és a magyar geofizikus társadalom tisztelt és elismert támogatója – írta meg a Miskolci Egyetem honlapján. Azt is részletezik: Lothar Dresen professzor közreműködésével 1980 és 2000 között a Miskolci Egyetem hat közös tudományos projekt támogatását nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia és a Deutsche Forschungsgemeinschaft együttműködés keretében. A programoknak köszönhetően több bánya- és környezetgeofizikai módszert sikerült kifejleszteni közösen, ami megalapozta a Miskolci Egyetem Geofizikai tanszékén az Inverziós Iskolát. Ebben az időszakban számos magyar és német fiatal kutató kapott lehetőséget egymás kutatási módszereinek megismerésére. Öt német doktori disszertáció, valamint két MTA doktori és egy kandidátusi fokozat született e termékeny közegben – részletezik. Arról is írnak: az Európai Unió PHARE/TEMPUS program támogatásával a Környezetgeofizikai szakterület oktatási anyagát dolgozták ki a Miskolci Egyetemen Lothar Dresen professzor vezetésével, amely programba német és holland vállalatokat is bevont. Számos fiatal oktató és hallgató jutott így Miskolcról részképzési lehetőséghez Németországban és Hollandiában 1991 és 1993 között – a Miskolci Egyetem történetében elsőként. Ekkor sikerült létrehozni a miskolci Geofizikai tanszék első hallgatói számítástechnikai laboratóriumát is.