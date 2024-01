Továbbra is letartóztatásban

Megkerestük a Miskolci Járásbíróságot is az üggyel kapcsolatban, akik elmondták, hogy a vádlott továbbra is előzetes letartóztatásban van március 16-ig, és a végzés végleges. A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés mértékére, valamint arra tekintettel, hogy nagyobb pénzösszeghez juthatott a bűncselekmények elkövetése révén, fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, melyet a gyanúsított személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné, megnehezítené a kutatások során fel nem talált tárgyi bizonyítási eszközök, elektronikus adatok, illetve más vagyonelkobzás alá eső dolog megsemmisítésével, elrejtésével vagy az eljárásban részt vevő személyek jogellenes befolyásolásával.