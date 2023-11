Egy panaszos olvasónk kereste meg a boon.hu-t azzal, hogy a Gesztelyben működő egyik autókereskedésbe október 13-án bevitte az egyik nagyobb értékű autóját azért, hogy azt értékesítsék.

Mivel akkor szétnéztem az udvaron és sok nagyobb értékű autó is állt a telepen, gondoltam, jó kezekben van az autóm, így ott hagytam a forgalmival, egy megbízási szerződéssel a kezemben

– részletezte.

Eladhatták az autóját

Azt is elmondta, hogy október 20-án kapott egy e-mailt a biztosítójától, amiben leírták neki, hogy megszűnt a kötelezője.

„Hívtam egyből a kereskedés tulajdonosát, aki közölte velem, hogy ő az autómat becserélte egy másik kereskedésbe egy nagyobb értékűre, hogy azt majd eladja és abból fizet ki. Természetesen ebből nem lett semmi, innentől ment a hitegetés” – panaszolta.

Azt is részletezte, hogy közben megtalálták az autóját egy miskolci kereskedésben, de állítása szerint mélyen ár alatt.

„Egy ismerősöm rá tudott keresni, hogy már nincs a nevemen az autó, miközben a törzskönyv és a pótkulcs nálam volt, és sem biankó, sem rendes adásvételi szerződést nem írtam alá” – hangsúlyozta panaszosunk.

Egyből feljelentést tett a rendőrségen, majd később a gépjárművét lefoglalták, de állítása szerint azóta nincs előrelépés az ügyben.

Gyűlnek a károsultak

A közösségi médián keresztül egy csoport is alakult, ahol a károsultak írják le az eseteiket a kereskedéssel kapcsolatban. Volt, aki azt osztotta meg, hogy a komplett autója minden nyom nélkül eltűnt, de volt olyan is, aki azt írta, hogy folyamatosan hitegetik. Olyan károsult is írt, aki már több hete vár a pénzére, de nem kapja meg. Valaki pedig azt állítja, hogy kifizetett egy autót, de nem kapta meg.

A tulajdonos szerint ez csúsztatás

Felkerestük az ominózus autókereskedést, amelynek a telephelyéről időközben eltűnt az összes autó. A cég nyilvánosan elérhető telefonszámát hívtuk, amelyet a tulajdonos vett fel. Ő portálunknak cáfolta a híreszteléseket.

Természetesen tudok az ügyről, én is sértett vagyok az eljárásban és ez egy rágalom, amivel engem illetnek

– mondta.

Azt is aláhúzta, hogy részben van igazság abban, amiről posztolnak, de az események nem pontosan így történtek, ahogy a panaszosok leírják. Arra is rákérdeztünk, hogy az autók miért tűntek el a telephelyről.

„Én döntöttem úgy, hogy kiürítem a telephelyet az autók biztonsága érdekében, senki nem lopott el semmit, mert a bizományos tulajdonosokat értesítettem, hogy vigyék el az autójukat” – hangsúlyozta.

Azt is elismerte, hogy vannak ügyfelek, akik feljelentették őt.

„Az ügyvédemmel mindent intézünk és elérhetőek vagyunk, nincs szó semmilyen több milliós csalásról” – mondta.