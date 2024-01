A mezőgazdaságban jelenleg a legnagyobb kárt a belvíz okozza országszerte, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása belvizet okozott, a szántások, vetések tetején nagyon sok helyen csillog a víz, mert már nincs lehetősége a talajnak elnyelnie vagy elvezetnie azt – mondta Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Ahol viszont már sikerült elvetni a repcét, búzát, őszi káposztarepcét, őszi búzát, őszi árpát, tritikálét, ezek a növények már meg tudtak erősödni, viszont a sok víz nekik sem tesz jót – egészítette ki az elnök. Ezek közül a repce már különösen szenved, emelte ki.

Belvízzel elöntött terület Sátoraljaújhely határában

Fotó: MTI, Balázs Attila



„Azt látom, hogy a megyében még kukorica is van kint a földeken, annak az aratása fagyos földön lehetséges. Ha egy erősebb fagy jön, az meg tudná tartani a szántóföldön a gépeket” – hangsúlyozta. A gyümölcsösökbe, a szőlőbe is megindulhat a metszés, mert azt ilyen hidegben is lehet végezni.

Az állattartás terén van sok munka

Taskó József szerint most az állattartás környezetében van több munka, „különösen juhászatokban most van az ellések és a vemhesítés időszaka, és a jószágok etetése, takarmányozása zajlik”. Az elnök véleménye szerint a tavalyi év kedvezett a takarmány előállítására, és így van belőle bőséggel. „Az abraktakarmányok ára most olcsó, ami az állattartóknak kedvez, de a növénytermesztőknek most gondjaik vannak a belvíz miatt” – összegezte a szakember a Boon.hu-nak.

Az Európai Unió által előírt adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére is alkalmas ez az időszak, melyhez komoly segítségre számíthatnak a falugazdászoktól az érintettek. Ebben az évben bővítik a falugazdászok számát, hogy minél pontosabb és hatékony segítséget tudjanak nyújtani a mezőgazdasággal foglalkozóknak – emelte ki Taskó József. Ennek érdekében fórumokat is szerveznek majd a következő időszakban, feladataikról és a kötelezettségeikről.