Mint minden jelentős alkalommal, szeretetvendégség és vidám műsor fogadta ünnepi összejövetelükön is a klubtagokat és a meghívottakat, Nyékládháza korábbi és jelenlegi vezetőit, önkormányzati képviselőit.

Hegedűs Zoltánné a klub tagja immáron 17 éve, illetve 14. éve áll a klub élén vezetőként. Jelenleg mintegy 30 fővel, heti rendszerességgel találkoznak. Klubéletük sokszínű, igyekeznek értéket nyújtani az utánuk jövő generációknak, a városnak, amely az otthonuk. Fontosnak tartják a generációk közötti kapcsolattartást. Aktív, lelkes csapat a maguk berkeiben és városi rendezvényeken is, tudtuk meg a klubvezetőtől. mint fogalmaz, a ládházi városrészben működő csoport derű a mindennapokban, támasz a bajban, biztos pont ünnep- és hétköznapokon is. A tagok egymásból, az összetartásukból is sok erőt merítenek. Minden jelentősebb városi rendezvényen tevékenyen jelenlévő emberekről van szó. Hagyományosan segítik Nyékládháza városának több rendezvényét, ilyen például az adventi készülődés, amikor elkészítik a településen a betlehemi jászolt és az adventi koszorút is. Kiemelkedő rendezvény a városban az Ősz ízei című program is, amelyre házigazdaként minden évben nagy szeretettel és lelkesedéssel készülnek, részt vesznek a helyszín dekorálásában a saját készítésű díszítő elemeikkel.

A program napján finomabbnál finomabb ételekkel és süteményekkel várják a látogatókat. E rendezvény kapcsán nem hanyagolható el, hogy a saját készítésű, a „Nagyik csalamádéja” nevet kapott savanyúsággal is „ellátják” a vendégeket. A Márton-napi vigasság alkalmával is aktívan sütnek-főznek a közönség számára. Nyékládháza legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye a Tónap, ahol évek óta nevez a kis csapat a főzőversenyre. Egyik évben sem maradhat el a farsangi mulatságuk sem, amikor vidám, vicces műsorokkal, versekkel, az általuk sütött farsangi fánkkal, jelmezbe öltözve szórakoztatják egymást a klubtagok. A nemzeti ünnepeken is képviseltetik magukat, emlékhelyeink koszorúzása alkalmával. Nem mellesleg az újjá alakult Őszirózsa Népdalkör is összefonódott a nyugdíjasklub életével, akik szintén rendszeresen színesítik a várok rendezvényeit is. Nyékládháza város kitüntetettjei között 2013-ban volt ott a a Búzavirág Nyugdíjasklub, Hegedűs Zoltánné klubvezető pedig 2016-ban részesült Pro urbe díjban, ezt követően pedig Az év Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkéntese 2020 elismerésben részesült.