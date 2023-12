Nem tudott megegyezni a szakszervezet és a munkáltató ezért kétnapos sztrájkot hirdetett meg december 10-re és 11-re a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ), mivel a Volánbusz nem adott bérfejlesztési ajánlatot a szakszervezet bérkövetelésére.

Erről a SZAKSZ tett közé felhívást a honlapján. A szakszervezet 25 százalékos keresetfejlesztési igényt fogalmazott meg a társaság felé. A hírről a boon.hu-n is beszámoltunk korábban. Mint ahogyan arról is írtunk, hogy vasárnap voltak elégedetlen utasok, hiszen több járat is kimaradt, ami kellemetlenül érintette őket.

Reggel beértek iskolába

„Főként a hétfői leállás adott okot aggodalomra, mert nem tudtuk, hogy a gyerekek bejutnak-e Nyékládházáról busszal Miskolcra, iskolába. De nem volt gond, a buszjárat időben megérkezett a megállóba” – mondta Ilona. Egyébként nehézkes számukra a közlekedés, mert Nyékládháza Ónodhoz közeli végében laknak, onnan be kell menni a város központjába vagy a 3-as úthoz a buszhoz. Reggel 9 óra tájban hazafelé tartott Ilona, a Búza téren egy buszsofőrtől kért segítséget, hogy az ott parkoló jármű el fog-e indulni Tiszaújváros felé a menetrend szerinti időpontban és a válasz igen volt, így nem kellett kimaradó busz miatt sokáig várakozni.